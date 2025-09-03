Mevlid-i Şerif’in yazılış hikayesi

3 /10













🔸 İşte, o günden itibaren mevlid kutlamaları İslam beldelerinde bir gelenek haline gelmiştir. Osmanlılarda ise III. Murad devrinde ilk kez resmi olarak kutlanmış. Sultan Ahmed Camii'ndeki kutlamalara; padişah, şeyhülislam, sadrazam, vezirler gibi önemli devlet mertebesinde olanlar katılmaya ihtimâm gösterirlerdi.

🔸 Osmanlı'da bilinen ilk mevlid Süleyman Çelebi'ye ait olan Vesîletü'n Necât'tır. Bu eser, en çok mevlid okunan özelliğini taşıyor. Peki, bu eser nasıl yazıldı?