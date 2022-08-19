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En sık karşılaşılan 10 kişilik bozukluğu

Kişilik bozuklukları uzun süreli uyumsuz davranış örüntülerinden oluşur. Kişilik özellikleri, kişinin işlev becerisini önemli ölçüde bozacak kadar uyumsuz hale geldiği vakit kişilik bozukluğu adını alır. Bu ayrımı yapabilmek oldukça önemlidir ve bu tanıları alabilmek için bir uzmana danışmak gerekir. Sizler için on kişilik bozukluğunu ve belirtilerini derledik...

Giriş Tarihi: 19.08.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022 09:17
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Antisosyal kişilik bozukluğu nedir?
Antisosyal kişilik bozukluğu nedir?

🔶 Antisosyal kişilik bozukluğu başkalarına aldırış etmeme ve toplum kurallarına uymama olarak kendini gösteren bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip olan insanlar sıklıkla ciddi suçlar işleyerek davranışları için pişmanlık duymazlar.

🔶 Başka insanların duyguları onlar için önemsizdir. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireylerin başkalarına karşı çok az saygı ve ahlak duygusuna sahip oldukları görülür. Genellikle sosyopat ve psikopat olarak nitelendirilirler.

İnsan olmanın gereği: Empati

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Sınırda kişilik bozukluğu nedir?
Sınırda kişilik bozukluğu nedir?

🔶 Sınırda kişilik bozukluğuna sahip bireyler dengesiz ruh haline sahiptirler. Bu kişiler ağır depresyon krizleri, anksiyete ya da mantıklı bir neden olmadan öfke nöbetleri geçirebilirler.

🔶 Kişiler benlik imajlarına dair değişkenlik yaşarlar. Bu kişiler başkaları tarafından reddedildiklerinde, kendilerini redderler ve kendilerine zarar verebilirler. Madde kullanımı, aşırı harcama ve dikkatsiz davranışlar belirti olarak görülür.

🔶 Sınırda kişilik bozukluğuna sahip bireyler kendilerini ve diğerlerini ya "çok iyi" ya da "çok kötü" olarak görme ve bu iki görüş arasında gidip gelme eğilimindedir.

Anlaşmanın yolu: İletişim

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Histerionik kişilik bozukluğu nedir?
Histerionik kişilik bozukluğu nedir?

🔶 Kişilik bozukluğuna sahip bireyler aşırı ilgiye ve onaya ihtiyacı olan insanlardır. Sürekli duygusal bir hale bürünürler ve çocukça tavırlar sergilerler. Bu ilgiyi baştan çıkarma ve bağımlılık şeklinde elde etmeye çalışırlar.

🔶 Narsistlere göre çevresindekilerle olan davranışlarına daha fazla dikkat ederler. Bu kişilerde dikkat çekme isteği, gösterişli giyinme, abartılı duygusal tepkilerde bulunma olayları, büyütme gibi özellikler bulunur. Duygu, düşünce ve inançları sürekli değişim gösterir.

İslam düşüncesinde psikoloji ve psikoterapi

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Narsistik kişilik bozukluğu nedir?
Narsistik kişilik bozukluğu nedir?

🔶 Narsist kişiler genellikle kendilerini diğerlerinden daha üstün görürler. Başkalarının ihtiyaçlarını önemsemezler ve çıkarcı davranışlar sergilerler. Aşırı kaygıya ve kırılgan özgüvene sahip bu insanlar sürekli dikkat çekmeye yönelik davranışlar sergileyerek hayranlık uyandırmak, ilgi çekmek isterler.

🔶 Bu kişiler kendileriyle meşgul gibi görünseler de kendilerini değersiz, yüzeysel ve aşağılık hissetme eğilimindedirler. Kimseyle empati kuramazlar ve kendilerini eşi bulunmaz biri olarak görürler.

Çocuklarda dijital bağımlılık

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Şizoid kişilik bozukluğu nedir?
Şizoid kişilik bozukluğu nedir?

🔶 Şizoid kişilikteki insanlar ilişkilerde genellikle ilgisiz ve soğuk tavır sergilerler. Nadiren güçlü ve coşkulu duygular yaşarlar. Bunların kişilik yapıları duygusal açıdan soğuk, içe dönük ve çevresindekilere mesafelidir.

🔶 Başka insanlarla bir arada olmaktan zevk almazlar. Yalnız yaşamı tercih ederler. Duygularını gizlerler ve sosyal yaşama dahil olmayıp eğlenmekten kaçınırlar. Onlara en yakın olan kişiler, sadece birinci derece akrabalarıdır.

Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk

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