En sık karşılaşılan 10 kişilik bozukluğu

🔶 Antisosyal kişilik bozukluğu başkalarına aldırış etmeme ve toplum kurallarına uymama olarak kendini gösteren bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip olan insanlar sıklıkla ciddi suçlar işleyerek davranışları için pişmanlık duymazlar.

🔶 Başka insanların duyguları onlar için önemsizdir. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireylerin başkalarına karşı çok az saygı ve ahlak duygusuna sahip oldukları görülür. Genellikle sosyopat ve psikopat olarak nitelendirilirler.

İnsan olmanın gereği: Empati