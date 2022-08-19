En sık karşılaşılan 10 kişilik bozukluğu
Kişilik bozuklukları uzun süreli uyumsuz davranış örüntülerinden oluşur. Kişilik özellikleri, kişinin işlev becerisini önemli ölçüde bozacak kadar uyumsuz hale geldiği vakit kişilik bozukluğu adını alır. Bu ayrımı yapabilmek oldukça önemlidir ve bu tanıları alabilmek için bir uzmana danışmak gerekir. Sizler için on kişilik bozukluğunu ve belirtilerini derledik...
Giriş Tarihi: 19.08.2022
15:50
Güncelleme Tarihi: 20.08.2022
09:17
Antisosyal kişilik bozukluğu nedir?
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Antisosyal kişilik bozukluğu başkalarına aldırış etmeme ve toplum kurallarına uymama olarak kendini gösteren bir kişilik bozukluğudur. Bu bozukluğa sahip olan insanlar sıklıkla ciddi suçlar işleyerek davranışları için pişmanlık duymazlar.
🔶 Başka insanların duyguları onlar için önemsizdir. Antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bireylerin başkalarına karşı çok az saygı ve ahlak duygusuna sahip oldukları görülür. Genellikle
sosyopat ve psikopat olarak nitelendirilirler.
İnsan olmanın gereği: Empati
Sınırda kişilik bozukluğu nedir?
🔶 Sınırda kişilik bozukluğuna sahip bireyler
dengesiz ruh haline sahiptirler. Bu kişiler ağır depresyon krizleri, anksiyete ya da mantıklı bir neden olmadan geçirebilirler. öfke nöbetleri
🔶 Kişiler
benlik imajlarına dair değişkenlik yaşarlar. Bu kişiler başkaları tarafından reddedildiklerinde, kendilerini redderler ve kendilerine zarar verebilirler. Madde kullanımı, aşırı harcama ve dikkatsiz davranışlar olarak görülür. belirti
🔶 Sınırda kişilik bozukluğuna sahip bireyler kendilerini ve diğerlerini ya
"çok iyi" ya da "çok kötü" olarak görme ve bu iki görüş arasında gidip gelme eğilimindedir.
Anlaşmanın yolu: İletişim
Histerionik kişilik bozukluğu nedir?
🔶 Kişilik bozukluğuna sahip bireyler
aşırı ilgiye ve onaya ihtiyacı olan insanlardır. Sürekli duygusal bir hale bürünürler ve çocukça tavırlar sergilerler. Bu ilgiyi baştan çıkarma ve bağımlılık şeklinde elde etmeye çalışırlar.
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göre çevresindekilerle olan davranışlarına daha fazla dikkat ederler. Bu kişilerde Narsistlere dikkat çekme isteği, gösterişli giyinme, abartılı duygusal tepkilerde bulunma olayları, büyütme gibi özellikler bulunur. Duygu, düşünce ve inançları sürekli değişim gösterir.
İslam düşüncesinde psikoloji ve psikoterapi
Narsistik kişilik bozukluğu nedir?
🔶 Narsist kişiler genellikle kendilerini diğerlerinden daha üstün görürler. Başkalarının ihtiyaçlarını önemsemezler ve
sergilerler. çıkarcı davranışlar Aşırı kaygıya ve kırılgan özgüvene sahip bu insanlar sürekli dikkat çekmeye yönelik davranışlar sergileyerek isterler. hayranlık uyandırmak, ilgi çekmek
🔶 Bu kişiler kendileriyle meşgul gibi görünseler de
kendilerini değersiz, yüzeysel ve aşağılık hissetme eğilimindedirler. Kimseyle kuramazlar ve kendilerini empati eşi bulunmaz biri olarak görürler.
Çocuklarda dijital bağımlılık
Şizoid kişilik bozukluğu nedir?
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Şizoid kişilikteki insanlar ilişkilerde genellikle ilgisiz ve soğuk tavır sergilerler. Nadiren güçlü ve coşkulu duygular yaşarlar. Bunların kişilik yapıları duygusal açıdan soğuk, ve çevresindekilere mesafelidir. içe dönük
🔶 Başka insanlarla bir arada olmaktan zevk almazlar.
Yalnız yaşamı tercih ederler. Duygularını gizlerler ve sosyal yaşama dahil olmayıp eğlenmekten kaçınırlar. Onlara en yakın olan kişiler, sadece birinci derece akrabalarıdır.
Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk