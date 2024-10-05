Peygamberimizden miras kalan öğütler

◾ Öğretmenler:

↪ Bir gün evinden çıkıp mescide giden Hz. Peygamber (SAV), orada halka olmuş iki toplulukla karşılaşmıştı. Bunların birinde Kur'an okuyorlar ve Allah'a (CC) dua ediyorlardı, diğerinde ise ilim öğreniyor ve öğretiyorlardı. Sevgi ve rahmet dolu bakışlarıyla onlara ilgi gösteren Resûl-i Ekrem:

"Her biri hayır üzeredir. Şunlar Kur'an okuyor ve Allah'a dua ediyorlar; Allah dilerse onlara verir, dilerse vermez. Bunlar ise ilim öğreniyor ve ilim öğretiyorlar. Ben de muallim olarak gönderildim." buyurdu ve onların halkasına katıldı.

Kaynak: İbn Mâce, Sünnet, 17; Dârimî, Mukaddime, 32

◾ Yaşlılar:

Bugünün yaşlıları dünün gençleri olduğu gerçekliği ve bilinci ile karşı karşıyadır herkes. Bugünün gençleri de yarının yaşlıları olacaktır. Allah (CC) bu gerçekliği Rûm, 54. ayette şöyle önümüze serer:

"Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, kudret sahibi olandır."