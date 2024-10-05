Peygamberimizden miras kalan öğütler
Peygamber Efendimiz (SAV), yaşamı boyunca doğruluğun sorumluluğunu üstlenmiştir. Onu en derinden etkileyen şeyin, Hud suresindeki "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!" ayeti olduğunu dile getirmiştir. Dosdoğru olmanın kolay bir yol olmadığını, aksine zorluklar ve fedakarlıklarla dolu olduğunu hem kendi hayatında yaşamış hem de öğütleriyle ümmetine sunmuştur.
Giriş Tarihi: 05.10.2024
10:24
3 KİŞİYE SAYGI GÖSTERİN
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Ebeveynler:
↪ İslam Müslümanlara, Allah (CC) ile ilişkisini daima diri tutmayı öğütlediği gibi insanlarla olan münasebet ve ilişkilerini de daima taze ve iyi tutmasını ister. İnsanlar arası ilişkilerde en mühim olanı anne baba ile kurulan ilişkidir.
↪ Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde anne baba hakkına riayet, her ikisine de iyilikte bulunmayı emreder. Bu da insanın ebeveynlerine karşı olan tutumunun ne kadar mühim olduğunu göstermektedir.
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İsra Suresi 23 ve 24. Ayette Rabbimiz (CC) şöyle buyurur:
"Rabbin, sadece kendisine kulluk etmenizi ve anne babanıza iyi davranmanızı emretti. Onlardan biri veya ikisi senin yanında yaşlanırsa onlara öf bile deme! Onları azarlama! İkisine de gönül alıcı güzel sözler söyle."
"Onlara merhametle ve alçak gönüllülükle kol kanat ger. "Rabbim! Onlar nasıl küçüklükte beni şefkatle eğitip yetiştirdilerse şimdi sen de onlara merhamet göster" diyerek dua et.
İsrâ Suresi / 23-24. Ayetleri dinlemek ve okumak için tıklayın
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Öğretmenler:
↪ Bir gün evinden çıkıp mescide giden Hz. Peygamber (SAV), orada halka olmuş iki toplulukla karşılaşmıştı. Bunların birinde Kur'an okuyorlar ve Allah'a (CC) dua ediyorlardı, diğerinde ise ilim öğreniyor ve öğretiyorlardı. Sevgi ve rahmet dolu bakışlarıyla onlara ilgi gösteren Resûl-i Ekrem:
uyurdu ve onların halkasına katıldı. "Her biri hayır üzeredir. Şunlar Kur'an okuyor ve Allah'a dua ediyorlar; Allah dilerse onlara verir, dilerse vermez. Bunlar ise ilim öğreniyor ve ilim öğretiyorlar. Ben de muallim olarak gönderildim." b
Kaynak: İbn Mâce, Sünnet, 17; Dârimî, Mukaddime, 32
◾ Yaşlılar:
Bugünün
yaşlıları dünün gençleri olduğu gerçekliği ve bilinci ile karşı karşıyadır herkes. Bugünün gençleri de yarının yaşlıları olacaktır. Allah (CC) bu gerçekliği Rûm, 54. ayette şöyle önümüze serer:
"Allah, sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, kudret sahibi olandır."
3 ŞEY EDİNİN
◾ Bilgi:
↪ İslam'da biginin, ilmin önemi oldukça yüksektir. Allah'ın Müslümanlara ilk emri "Oku"dur. Okumanın, bilmenin yeri İslam'da yadsınamaz. Efendimiz (SAV) bilgiye dair şöyle buyurmuştur:
"Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim, (farklı yapılardaki) topraklara düşen bol yağmura benzer. Bunlardan bazıları temizdir, suyu alır, bol bitki ve ot yetiştirir. Bazıları kuraktır, suyu (yüzeyinde) tutar. Bu sudan insanlar yararlanır; hem kendileri içerler hem de (hayvanlarını) sularlar ve ziraat yaparlar. Diğer bir toprak çeşidi de vardır ki dümdüzdür. (Ona da yağmur düşer ama) o ne su tutar ne de bitki yetiştirir. Allah'ın dinini inceden inceye kavrayan, Allah'ın beni kendisiyle gönderdiğinden (hidayet ve ilimden) faydalanan, öğrenen ve öğreten kimse ile (bunları duyduğu vakit kibrinden) başını bile kaldırmayan ve kendisiyle gönderildiğim Allah'ın hidayetini kabul etmeyen kimsenin misali işte böyledir."
Kaynak: Buhârî, İlim, 20
◾ Adap:
↪ Edep olmadan manevi olarak mertebe kazanabilmek zordur. Edep olmadan ne imanın ne ibadetlerin ne de hizmetlerin tadına varabilmek mümkün değildir.
Efendimiz (SAV), ashabına edep ile ilgili pek çok uyarıda bulunmuş; hadis-i şeriflerde hayâ, sır saklamak, güler yüz göstermek ve güzel söz söylemek gibi davranışların iyi davranışlar olduğunu ve hayra ulaştıracağını dile getirmiştir.
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İman:
↪ Kainatı yaratan, idare eden, kendisine ibadet edilen tek ve en yüce varlık olan Allah'a iman, iman esaslarının birincisi ve temelini oluşturur.
3 ŞEYE HAKİM OLUN
◾ Dil:
↪ İnsanoğlu, dilinden çıkan sözlerin hem kendi hayatı hem başkasının hayatı için ne büyük etkiler oluşturduğundan oldukça uzaktır ve gaflet içindedir.
Ebu Sa'idi'l-Hudri (RA) Resulullah (SAV)'ı anlatıyor:
"Ademoğlu sabaha erdimi, bütün azaları, dile temenna edip: "Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız!" derler."
Kaynak: Tirmizi, Zühd 61, (2409)
◾ Öfke:
↪ Allah'ın (CC), yaratılmışların en şereflisi olarak yarattığı ve imtihan için dünyaya gönderdiği insanoğlunun en çok ihtiyaç duyduğu şey; huzur, güven ve mutluluk. Son zamanlarda öfkenin toplum içinde büyük bir artış gösterdiğine tanıklık ediyoruz. Peygamberimiz (SAV) bu konu hakkında şöyle buyurmuştur:
"Güçlü kişi, öfkesini yenen kişidir."
Kaynak: Buhârî, Edeb 76; Müslim, Birr 107
◾ Ruh (bencil arzular):
↪ Enaniyet yani bencillik, kişinin kendisinin çıkarlarını başkalarınınkinden üstün tutması durumudur. Peygamber Efendimiz (SAV) bu konu hakkında şöyle buyurmuştur:
"Müslüman kardeşini küçük görmesi, kişiye kötülük olarak yeter."
Kaynak: Müslim, Birr, 32