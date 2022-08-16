İnsan olmanın gereği: Empati
Sosyal ilişkilerde kolaylık sağlayan empati, kişinin karşısındaki insanı önemsediğini ve anladığını gösterir. Empati vasıtasıyla insanlar arasında samimiyet ve güven ortamı oluşarak daha yakın, anlamlı ilişkiler kurulur. Anlamanın anahtarı ve toplumsal huzurun teminatı olan empati kavramını sizler için izah etmeye çalıştık.
Giriş Tarihi: 16.08.2022
15:05
Güncelleme Tarihi: 16.08.2022
16:10
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Etkili iletişim için gerekli etmenlerden biri olan empati, insanlarla ikili ilişkilerimizde başarıyı belirleyen ve sosyal ilişkilerimizi yönlendiren özelliklerden biridir.
🔷 Bebekler üzerinde yapılan araştırmalardan anlaşıldığına göre, doğuştan empati yeteneğimiz
yüksek olmasına rağmen bu, hızla kaybedilen bir yetenektir.
Anlaşmanın Yolu: Empati
İnsan Olmanın Gereği: Empati
🔷 Empatinin en genel
tanımı, bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru anlamasıdır.
🔷 Başkalarının ne hissettiklerini anlayabilmek,
becerisini kazanmayı da sağlar. beden duruşu, yüz ifadesi, ses tonu ve buna benzer pek çok dil ötesi davranışın çözümlenme
İnsan Olmanın Gereği: Empati
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Carl Rogers, empatiyi olarak tanımlamaktadır. "Kendini kaybetmeksizin karşıdaki kişinin iç dünyasında olanları kendisi yaşıyormuş gibi hissederek anlamak"
➡ Carl Rogers Kimdir?
. Psikolojide var oluşçu ve hümanist yaklaşımı benimsemiştir ve birey merkezli terapinin kurucularından (BDT) sayılır. Psikoterapiyle de yakından ilgilenmiştir
Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk
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kişinin Duygusal zeka, kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi için gerekli olan bir zeka türüdür. Duygusal zekası yüksek kişiler diğerlerine göre empati beslemeye daha yatkın olurlar.
🔷 İnsanların olaylar karşısındaki
yorumlama kapasiteleri farklıdır. Bu yüzden herkesin anlama düzeyi de farklı olmaktadır. Tam olarak anlamak için öncelikle, gerekli algılama ve anlama düzeyine sahip olmamız gerekir.