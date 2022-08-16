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İnsan olmanın gereği: Empati

Sosyal ilişkilerde kolaylık sağlayan empati, kişinin karşısındaki insanı önemsediğini ve anladığını gösterir. Empati vasıtasıyla insanlar arasında samimiyet ve güven ortamı oluşarak daha yakın, anlamlı ilişkiler kurulur. Anlamanın anahtarı ve toplumsal huzurun teminatı olan empati kavramını sizler için izah etmeye çalıştık.

Giriş Tarihi: 16.08.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 16:10
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Empati nedir?
Empati nedir?

🔷 Etkili iletişim için gerekli etmenlerden biri olan empati, insanlarla ikili ilişkilerimizde başarıyı belirleyen ve sosyal ilişkilerimizi yönlendiren özelliklerden biridir.

🔷 Bebekler üzerinde yapılan araştırmalardan anlaşıldığına göre, doğuştan empati yeteneğimiz yüksek olmasına rağmen bu, hızla kaybedilen bir yetenektir.

Anlaşmanın Yolu: Empati

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İnsan Olmanın Gereği: Empati
İnsan Olmanın Gereği: Empati

🔷 Empatinin en genel tanımı, bir insanın kendisini karşısındaki kişinin yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru anlamasıdır.

🔷 Başkalarının ne hissettiklerini anlayabilmek, beden duruşu, yüz ifadesi, ses tonu ve buna benzer pek çok dil ötesi davranışın çözümlenme becerisini kazanmayı da sağlar.

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İnsan Olmanın Gereği: Empati
İnsan Olmanın Gereği: Empati

🔷 Carl Rogers, empatiyi "Kendini kaybetmeksizin karşıdaki kişinin iç dünyasında olanları kendisi yaşıyormuş gibi hissederek anlamak" olarak tanımlamaktadır.

➡ Carl Rogers Kimdir?

Psikolojide var oluşçu ve hümanist yaklaşımı benimsemiştir ve birey merkezli terapinin kurucularından (BDT) sayılır. Psikoterapiyle de yakından ilgilenmiştir.

Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk

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Duygusal zeka nedir?
Duygusal zeka nedir?

🔷 Duygusal zeka, kişinin kendi duygularını anlaması, başkalarının duygularına empati beslemesi ve duygularını yaşamı zenginleştirecek biçimde düzenleyebilmesi için gerekli olan bir zeka türüdür. Duygusal zekası yüksek kişiler diğerlerine göre empati beslemeye daha yatkın olurlar.

🔷 İnsanların olaylar karşısındaki yorumlama kapasiteleri farklıdır. Bu yüzden herkesin anlama düzeyi de farklı olmaktadır. Tam olarak anlamak için öncelikle, gerekli algılama ve anlama düzeyine sahip olmamız gerekir.

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İnsan Olmanın Gereği: Empati
İnsan Olmanın Gereği: Empati

Empatik eğilim: Kişinin empati yapabilme potansiyelini oluşturur.

Empatik beceri: Kişinin empati kurabilme durumunu ifade eder.

İslam düşüncesinde psikoloji ve psikoterapi

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