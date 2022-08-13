İnsanı yiyip bitiren his: Kıskançlık

♦️ Kıskançlık duygusu, her yaştan ve cinsiyetten insanı etkisi altına alabilir; kişilerin hayatlarını çıkmaza sürükleyebilir. Tam da bu sebeple kıskançlığın tam olarak ne anlam ifade ettiğinin doğru biçimde anlaşılması büyük önem arz eder.

♦️ Kıskançlık bazı insanların sadece düşüncelerindedir. Bir duygu hissetmezler, olayın veya kişinin üzerinde çok durmazlar. Bu düşünce hali duyguya geçtiği zaman rahatsızlık hissi başlar. Kişi karşı tarafa bakar ve kendisine yönelik bir algı çıkartır.