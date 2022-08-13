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İnsanı yiyip bitiren his: Kıskançlık

İnsan zaman zaman farklı haller ve duygular içinde yaşar. Bu duygulardan biri de kıskançlıktır. Hayatımızı etkileyen, ilişkilerimize zarar veren olumsuz tutumların başında yer alır. Kıskançlık hem bu duyguyu yaşayan kişinin hayatına olumsuzluklar katarken hem de karşı tarafın yaşamını etkiler. Peki, insan neden kıskançlık duyar, kıskançlıktan kurtulmak mümkün müdür?

Giriş Tarihi: 13.08.2022 15:27 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 17:43
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📎 Kıskançlık, hayatımızı etkileyen, ilişkilerimize zarar veren olumsuz tutumların başında yer almaktadır.

📎 "Mutluluğu engelleyebilecek, kişiyi sürekli rahatsız ve aksi biri haline dönüştürebilecek bu olumsuz tutum nedir, ne şekilde karşımıza çıkar, bununla nasıl baş edebiliriz" gibi merak edilen soruları, VAV TV'de yayınlanan "Kendini Bilmek" programına konuk olan Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar sizler için cevapladı.

Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk

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NEDEN KISKANIRIZ?
NEDEN KISKANIRIZ?

📍 Kıskançlığın yalnızca çocukluk çağında yaşanan veya duygusal ilişkilerde görülen bir problem olarak değerlendirildiğini söyleyen Psikolog Ayşenur Bayraktar, aslında bu duygunun; bireylerin sevdiği bir kişiye güvenmemesi, onu veya bir özelliğini başkaları ile paylaşmak istememesi sonucunda ortaya çıktığını belirtir.

Kıskançlık ve haset mutsuzluktur

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♦️ Kıskançlık duygusu, her yaştan ve cinsiyetten insanı etkisi altına alabilir; kişilerin hayatlarını çıkmaza sürükleyebilir. Tam da bu sebeple kıskançlığın tam olarak ne anlam ifade ettiğinin doğru biçimde anlaşılması büyük önem arz eder.

♦️ Kıskançlık bazı insanların sadece düşüncelerindedir. Bir duygu hissetmezler, olayın veya kişinin üzerinde çok durmazlar. Bu düşünce hali duyguya geçtiği zaman rahatsızlık hissi başlar. Kişi karşı tarafa bakar ve kendisine yönelik bir algı çıkartır.

Kıskançlık ve haset yıpratır

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♦️ Durağan halinden farklı olarak etrafında soyut bir tehdit hisseden kişinin psikolojik olarak kaybetme korkusuyla yüzleştiğini söyleyen Psikolog Ayşenur Bayraktar, bu durumun insanda kıskançlığa sebep olduğunu belirtti.

♦️ Bir çocuğun, annesi başka bir çocukla ilgilendiği zaman huysuzluk çıkarması; sonrasında her bu durumla karşılaşır gibi olduğunda aynı hırçınlığı göstermesi buna örnektir. Çünkü annesinin ona karşı olan ilgisinin azalacağını, onu kaybedeceğini düşünen çocuk annesini paylaşmak istemez ve böyle bir çözüm üretir.

♦️ Kadın ve erkeklerin ilişki başlarında test amaçlı bu yola başvurduklarının akademik olarak analiz edildiğini söyleyen Bayraktar, bu durumun eşin sevgisinden emin olmak, ilişkiyi güvenceye almak gibi hedefleri olduğunu belirtti.

Çocuklarda kıskançlık ve kardeş rekabetinin yararları

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KISKANÇLIK KARŞIMIZA NE OLARAK ÇIKAR?
KISKANÇLIK KARŞIMIZA NE OLARAK ÇIKAR?

♦️ Kıskanan insan, bir nevi konfor alanına çekilir. Çünkü ortada sadece eleştiri vardır ve kıskandığı durumu kendine uyarlamak külfetli gelir. Bu sebeple sadece konuşmak ve eleştirip kötü düşüncelerle dolmak tercih edilir. Kıskançlık, kişinin olay karşısında uğraşmak istememenin bir bahanesidir.

📍 İmrenmek veya gıpta etmek ne kadar kıskançlık gibi gözükse de aslında en masum duygulardan biridir. Hatta kıskançlık boyutuna ulaşmadığı zaman psikologlar tarafından sağlıklı bir düşünce yapısı olarak kabul edilir. Karşı tarafın sahip olduğunu kötülemeden, olayın güzelliğini kabullenerek, bireyin o durumu kendisinde de isteme halidir. Olumsuz bir düşünce içermediği sürece kişiye ve etrafa bir zararı yoktur.

Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk

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