İnsanı yiyip bitiren his: Kıskançlık
İnsan zaman zaman farklı haller ve duygular içinde yaşar. Bu duygulardan biri de kıskançlıktır. Hayatımızı etkileyen, ilişkilerimize zarar veren olumsuz tutumların başında yer alır. Kıskançlık hem bu duyguyu yaşayan kişinin hayatına olumsuzluklar katarken hem de karşı tarafın yaşamını etkiler. Peki, insan neden kıskançlık duyar, kıskançlıktan kurtulmak mümkün müdür?
Giriş Tarihi: 13.08.2022
15:27
Güncelleme Tarihi: 14.08.2022
17:43
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Kıskançlık, hayatımızı etkileyen, ilişkilerimize zarar veren olumsuz tutumların başında yer almaktadır.
📎 "Mutluluğu engelleyebilecek, kişiyi sürekli rahatsız ve aksi biri haline dönüştürebilecek bu olumsuz tutum nedir, ne şekilde karşımıza çıkar, bununla nasıl baş edebiliriz" gibi merak edilen soruları,
VAV TV'de yayınlanan "Kendini Bilmek" programına konuk olan Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar sizler için cevapladı.
Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk
📍 Kıskançlığın yalnızca çocukluk çağında yaşanan veya duygusal ilişkilerde görülen bir problem olarak değerlendirildiğini söyleyen
Psikolog Ayşenur Bayraktar, aslında bu duygunun; bireylerin sevdiği bir kişiye güvenmemesi, onu veya bir özelliğini başkaları ile paylaşmak istememesi sonucunda ortaya çıktığını belirtir.
Kıskançlık ve haset mutsuzluktur
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Kıskançlık duygusu, her yaştan ve cinsiyetten insanı etkisi altına alabilir; kişilerin hayatlarını sürükleyebilir. Tam da bu sebeple çıkmaza kıskançlığın tam olarak ne anlam ifade ettiğinin büyük önem arz eder. doğru biçimde anlaşılması
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Kıskançlık bazı insanların sadece düşüncelerindedir. Bir duygu hissetmezler, olayın veya kişinin üzerinde çok durmazlar. Bu düşünce hali duyguya geçtiği zaman başlar. Kişi karşı tarafa bakar ve rahatsızlık hissi çıkartır. kendisine yönelik bir algı
Kıskançlık ve haset yıpratır
♦️ Durağan halinden farklı olarak
etrafında soyut bir tehdit hisseden kişinin psikolojik olarak kaybetme korkusuyla yüzleştiğini söyleyen Psikolog Ayşenur Bayraktar, bu durumun insanda kıskançlığa sebep olduğunu belirtti.
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Bir çocuğun, annesi başka bir çocukla ilgilendiği zaman huysuzluk çıkarması; sonrasında her bu durumla karşılaşır gibi olduğunda buna örnektir. Çünkü annesinin ona karşı olan ilgisinin azalacağını, aynı hırçınlığı göstermesi onu kaybedeceğini düşünen çocuk ve böyle bir çözüm üretir. annesini paylaşmak istemez
♦️ Kadın ve erkeklerin ilişki başlarında test amaçlı bu yola başvurduklarının akademik olarak analiz edildiğini söyleyen
Bayraktar, belirtti. bu durumun eşin sevgisinden emin olmak, ilişkiyi güvenceye almak gibi hedefleri olduğunu
Çocuklarda kıskançlık ve kardeş rekabetinin yararları
KISKANÇLIK KARŞIMIZA NE OLARAK ÇIKAR?
♦️ Kıskanan insan, bir nevi
konfor alanına çekilir. Çünkü ortada sadece eleştiri vardır ve külfetli gelir. Bu sebeple sadece konuşmak ve eleştirip kötü düşüncelerle dolmak tercih edilir. kıskandığı durumu kendine uyarlamak Kıskançlık, kişinin olay karşısında uğraşmak istememenin bir bahanesidir.
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İmrenmek veya gıpta etmek ne kadar kıskançlık gibi gözükse de aslında lardan biridir. Hatta kıskançlık boyutuna ulaşmadığı zaman psikologlar tarafından sağlıklı bir düşünce yapısı olarak kabul edilir. Karşı tarafın sahip olduğunu kötülemeden, olayın güzelliğini kabullenerek, bireyin o durumu kendisinde de isteme halidir. Olumsuz bir düşünce içermediği sürece kişiye ve etrafa bir zararı yoktur. en masum duygu
Aranılan değil var olan duygu: Mutluluk