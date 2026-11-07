Tanpınar'ın “Akşam” Şiirinde Güneşin Ölümü

1 /10















🖌 Bu şiir, serbest vezin ile kaleme alınmıştır. Tanpınar'ın şiirinde imge önemli bir nitelik taşır ve şiir imge bakımından oldukça yoğundur. Şiirde anlatım hikâye biçimindedir. Fakat buradaki tahkiye, Faruk Nafiz'in Han Duvarları'ndaki tahkiye gibi değildir; daha çok soyut bir tahkiyedir.

🖌 Burada karşı sırtın dediği dağ ya da tepedir. Dağın üzerinde siyah, dağınık bir bulut vardır. Bu bulut birden değişir ve yakut bir kuş ortaya çıkar. Peki, bu nasıl bir hadisedir? Bu, bizim her zaman gördüğümüz reel bir hadise değildir. Bulutun değişmesi ve içinden bir kuşun çıkması, içinde yaşadığımız maddi dünyanın sınırları içerisinde gerçekleşebilecek bir hadise değildir. Fakat rüyalarda böyle bir hadise gerçekleşebilir. Dolayısıyla burada rüyadakine benzer bir durum söz konusudur.

Ahmet Hamdi Tanpınar'ın En Sevilen 50 Şiiri