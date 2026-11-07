Hümanizmin dini düşüncede yeri var mı?

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İslam'ın iyilik değerleri

➤ Merhameti temel değerleri arasına alan İslam; Yaratan'dan ötürü yaratılana, canlı ve cansız her mahluku içine alacak şekilde her şeye şefkat ve merhamet ile yaklaşmanın esas olduğu bir inanç bütününü ifade eder.

📌 Bilgi Notu:

İslam'da insan eşref-i mahlukat yani insan yaratılanların en değerlisi olarak değerlendirilir.

➤ İslam'daki insaniyet prensibi, dar, ırki veya kültürel çerçeveyi aşarak, bütün insanlığı "Beni Adem" vasfıyla, tek bir ailenin fertleri gibi telakki eder.

"Ey insanlar! Doğrusu Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabîlelere ayırdık. Muhakkak ki Allah katında en değerli olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır..."

Hucurât Suresi 13. Ayet

➡ Hucurât Suresi 13. Ayet Tefsiri

Müslümanların dünya görüşlerini ve değer ölçütlerini dayandırdıkları âyetlerden biri de budur. Fertler, gruplar, kavimler, ümmetler, milletler siyasî, kültürel, biyolojik, coğrafî vb. farklarla birbirinden ayrılır; bu farklara bağlı olarak farklı kimlik sahibi olur, bu kimlikle tanınır ve tanışır. Ayrıca her biri kendi farkını, özelliğini bir gurur, değer ve övünç vesilesi yapar. Âyet farklı yaratılmanın "kimlik edinme ve bu kimlikle tanınma, tanışma" fonksiyon ve hikmetini onaylıyor; ancak farklı sosyal ve etnik gruplara mensup olmanın üstünlük vesilesi olarak kullanılmasını reddediyor; insanın şeref ve değerini, kendi iradesi ile elde etmediği etnik aidiyete değil, kendi irade ve çabasıyla elde ettiği evrensel değerlere bağlıyor.