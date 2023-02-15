Batı Sahra'da bir çöl hareketi: Yeşil Yürüyüş

FAS'IN KISA TARİHİ

◾ Fas, Kuzey Afrika'nın batısındaki dağlık bir ülkedir. Doğusunda Cezayir ile komşudur. Hem Atlas Okyanusu'na hem de Akdeniz'e kıyısı olan tek Afrika ülkesidir. Aynı zamanda günümüzde Kuzey Afrika'daki tek monarşik yönetimdir.

◾ Kral; başkomutan, Yüksek Güvenlik Konseyi Başkanı ve Genelkurmay Başkanı olmanın yanı sıra "inanlarının emiri" sıfatıyla ülkenin dinî liderliğini de yapmaktadır.

◾ Kuzeyinde yer alan Avrupa Birliği üyesi İspanya ile aralarında sadece Cebelitarık Boğazı vardır. Bu yüzden Kral II. Hasan Fas'ın bu coğrafi ve jeopolitik konumunu öne sürerek Avrupa Birliği'ne üyelik başvurusu yapmıştır. Ancak bu talep, Fas'ın coğrafi bakımdan bir Avrupa devleti olmadığı ileri sürülerek 1987 yılında reddedildi.

◾ Resmi dilleri Arapça, Berberice ve Fransızcadır. Ancak resmi yazışmalarda, ekonomik meselelerde ve kültürel yaşamda ekseriyetle Fransızca kullanılmaktadır. Bu durum, Fas'ın 1912 ile 1956 yılları arasında Fransa tarafından sömürülmesinden kaynaklanmaktadır.

Kuzey Afrika'nın incisi: Fas