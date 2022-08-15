Nasıl iyi bir dinleyici olunur? Etkili iletişimin yolları...

🔶 Kullanılan dilin özelliği iletişimin niteliğini ve niceliğini etkiler. Bu noktada iletişim ben dili ve sen dili olmak üzere iki boyutta incelenir.

🔶 Bu dil özellikleri iletişimi olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Güçlendirebilir ya da sorunlar yaşanmasına neden olabilir.