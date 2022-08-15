Nasıl iyi bir dinleyici olunur? Etkili iletişimin yolları...
Anlamak ve anlaşmak üzerine kurulu olan iletişim, ses tonu, kelimeler ve beden dilinden oluşan bir bütündür. Ortak toplumsal hayat için de olmazsa olmazdır. Sağlıklı bir iletişim için kullanılan dil oldukça önem arz eder. Peki, sen-ben dili nedir? İyi bir dinleyici nasıl olmalıdır? Sizler için iletişimin temel kavramlarını inceledik.
Giriş Tarihi: 15.08.2022
15:06
Güncelleme Tarihi: 15.08.2022
15:12
🔶 İletişim, çok kanallı karşılıklı bilgi alışverişi esasına dayanan bir etkileşim sürecidir. Ortak toplumsal hayat için mutlaka gereklidir.
🔶 İletişim kurmamak imkansızdır. Hiçbir şey yapmamak, konuşmamak bile anlamlı bir mesaj içerir.
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Sözlü iletişim dil yoluyla sağlanırken, sözsüz iletişim, yüz, (jest, mimik) beden dili ve temas ile sağlanır.
🔶 Kullanılan dilin özelliği iletişimin niteliğini ve niceliğini etkiler. Bu noktada iletişim ben dili ve sen dili olmak üzere iki boyutta incelenir.
🔶 Bu dil özellikleri iletişimi olumlu ya da olumsuz etkileyebilir. Güçlendirebilir ya da sorunlar yaşanmasına neden olabilir.
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Ben dili kişinin duygularını, düşüncelerini ifade ederek iletişim kurmasıdır.
🔶 Yaşadığınız herhangi bir durumu kendi duygu ve düşüncelerinizi katarak anlatırsanız karşınızdaki kişi, kendisini savunmaya geçmez. Ben dilinin özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
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Olumlu mesaj içerir. ➡ Karşısındakini suçlamaz. ➡ Karşı taraftan olumlu sonuç alır. ➡ Kırıcı ve yıkıcı değildir.
Örnek: Bu davranışın beni üzdü. Ben mutsuz hissediyorum. Ben üzüldüm çünkü… Ben kızgınım çünkü....
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Olumsuz mesaj içerir. ➡ Karşısındakini suçlar, ➡ Karşı taraftan olumsuz sonuç alır. ➡ Kırıcı ve yıkıcıdır.
Örnek: İşten eve yorgun dönen babası ile oyun oynamaya hevesli çocuk "Baba haydi top oynayalım?" der. Babaysa "Akşama kadar sizin için çalıştım, bir de akşam seninle mi uğraşacağım." diye karşılık verir. Ancak bu mesaj suçlayıcı bir ifade içeriyor. Çocuk, burada "Babam yorgun ve ben ondan oynamayı istediğim için kötüyüm, suçluyum." mesajını alıyor.
➡ Emretmek (Bu işi yapmak zorundasın)
➡ Yargılamak, eleştirmek (Çok kötüsün, sen bir şeyden anlamazsın, beceriksizin tekisin) ➡ Tehdit etmek (Ödevini yapmazsan dışarı çıkamazsın) ➡ Nutuk çekmek, sürekli mantıklı düşünceler önermek (Bıçak sağ elle tutulur, odanı topla) ➡Sınamak, sorgulamak ➡ Yanlış anlamak ➡ Dalga geçmek, lakap takmak