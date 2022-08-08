Bilinmeyen tepki "küsmek"

➡ Bir problem yaşanır ve kişi yaşanan durum karşısında bir duygu hisseder. Bu duygu genelde öfke, hayal kırıklığı, kendini duygusal açıdan normalden farklı hissetmek gibi farklı çeşitlerde ortaya çıkar.

➡ Normal hissetmeyen kişi bu durumla nasıl baş edeceğini bilmediği için duygularını küsme eylemini gerçekleştirerek karşı tarafa anlatmaya çalışır.

➡ İnsanlar ortamlarını germemek adına, duygularını bastırarak tepki vermemeyi seçebilirler. Çünkü daha önce hiç denemedikleri için nasıl tepki alacaklarını bilemezler.

➡ Alacakları tepkileri ölçemedikleri için duygularını yönetemeyeceklerinden korkarlar ve karşı tarafa nasıl hissettiğini söylemezler. Bu yüzden iletişim kurmadan küsmeyi tercih ederler. Bu durumun onları koruduklarını düşünürler. Lakin öyle değildir, çünkü bu şekilde ilişkiden mahrum kalırlar. Birey karşı tarafa onu neyin öfkelendirdiğini, kırdığını söylemezse; karşı taraf ona nasıl davranması gerektiğini bilemez, tanıyamaz