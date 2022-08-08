Bilinmeyen tepki "küsmek"
Yaşanan herhangi bir olayın ardından, kişinin karşı taraf ile belirli bir süreliğine veya kalıcı olarak iletişimini koparması anlamına gelen küsme eylemi, hem çocuklarda hem de yetişkinlerde görülebilen olumsuz bir davranıştır esasında... Peki bu sessiz eylem nasıl çözülmelidir?
Giriş Tarihi: 08.08.2022
19:18
Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
20:33
Küsme ihtiyacı duymamızın sebepleri
➡ Hayata gelirken doğuştan belirli
refleksler ile geliriz ama bunların içinde küsme davranışı yer almaz. , rol alma yoluyla öğrendiğimiz yanlış bir iletişim tarzıdır. Bu sebepten dolayı Küsmek doğamızda bulunmaz. İletişimde bir problem yaşadığımız zaman, çözüm yolunu bilmediğimiz için bu yöntemi kullanırız.
VAV TV'de yayınlanan programına konuk olan "Kendini Bilmek" Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar, olduğunu vurguluyor. "küsmenin yaşanan durumlar karşısında nasıl tepki vermesi gerektiğini bilemeyen kişiler tarafından gerçekleştirilen bir eylem" Psikolog Ayşenur Bayraktar'ın küsmek konusunda verdiği bilgileri sizler için derledik.
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➡ Bir
yaşanır ve kişi yaşanan durum karşısında bir problem hisseder. Bu duygu genelde duygu gibi farklı çeşitlerde ortaya çıkar. öfke, hayal kırıklığı, kendini duygusal açıdan normalden farklı hissetmek
➡ Normal hissetmeyen kişi bu durumla nasıl baş edeceğini bilmediği için duygularını
eylemini gerçekleştirerek karşı tarafa anlatmaya çalışır. küsme
➡ İnsanlar ortamlarını germemek adına,
tepki vermemeyi seçebilirler. Çünkü daha önce hiç denemedikleri için nasıl tepki alacaklarını bilemezler. duygularını bastırarak
➡ Alacakları tepkileri ölçemedikleri için duygularını yönetemeyeceklerinden korkarlar ve karşı tarafa nasıl hissettiğini söylemezler. Bu yüzden iletişim kurmadan
tercih ederler. Bu durumun onları koruduklarını düşünürler. Lakin öyle değildir, çünkü bu şekilde ilişkiden mahrum kalırlar. Birey karşı tarafa onu neyin öfkelendirdiğini, küsmeyi kırdığını söylemezse; karşı taraf ona nasıl davranması gerektiğini bilemez, tanıyamaz
Küsmek farklı çeşitlerde karşımıza çıkabilir
➡
Ayşenur Bayraktar'ın ilettiği bilgilerden, öğreniyoruz. Genelde hırslı ama tartışmayı çift taraflı yaşamak istemeyen insanlar, laf sokarak veya imalarda bulunarak küstüklerini belli etmeye çalışırlar. Bunların içinde en kötüsü ve karşı tarafa en zarar vereni ise bazı insanların konuşurken bile küsme davranışında bulunduğunu ve normalinden farklı bir iletişim haline girdiğini dışlayarak küsmektir.
➡ Konuşmasına;
şeklinde devam eden "küsmek masum bir davranış değildir, amacı bedel ödetmektir" Psikolog Bayraktar, kişilerin istediklerini elde edene kadar karşı tarafı manipüle ettiklerini söyledi. Küsme eylemini dışlayarak yapan insanların karşısında duygularını daha yoğun yaşayan, empati seviyesi yüksek bireyler yer alırsa, bu durum karşı tarafı psikolojik açıdan hasta edebilecek boyutlara ilerleyebilir. Çünkü burada amaç . cezalandırmaktır
şeklinde düşünerek karşı tarafı cezalandırmaya çalışan birey aslında "Senin davranışın beni o kadar sinirlendirdi ki seninle bir daha iletişim kurmak istemiyorum" öfkesini iletişim kurarak ifade edemediği için bu eyleme başvurur. Duygu yönetimi yapamazlar ve bu insanlar kendilerini sorgulamadıkları sürece sağlıklı ilişki kuramazlar.
➡ Kimi kişiler küsme yolunu
sakinleşme yöntemi olarak kullanır, bu çok da sağlıksız değildir ama dozu kaçırmamak gerekir. Örneğin; bir çatışmanın içerisindesiniz ve karşı taraf çok alevli, öfkeli davranıyor. Bu durumda sakin kalmak önemlidir. Odayı terk etme ya da sessiz kalma yöntemleri iletişimi korumak için yapılır. Ama bunun da sınırını ayarlamak gerekir. Eğer bu durum her seferinde yaşanıyor ise, karşı taraf sinirlendiği zaman kişi tartışmaya girmemek adına hep sessiz kalıp sonrasında intikam almayı düşünürse bu işin sağlıksız tarafı olur.
Küsme davranışını kimler sergiler?
➡ Küsme eylemini kimlerin gerçekleştireceğini şu şekilde özetleyen
Psikolog Bayraktar Yas süreci yaşıyorum ama çocuklarımın yanında hiç ağlamadım" diyen bir annenin aslında çocuklarına kötülük etmiş olduğunu ifade ederek şöyle devam etti:
"Çünkü anneler bazı şeyleri çocuklar olumsuzluk görmesin diye yapmaya çalışır. Fakat ileri zamanda çocuk stres yaşadığı zaman bu durum ona olduğundan daha fazla gelir. Bu zamana kadar pembe bir hayat yaşayan çocuk olumsuzlukla karşılaştığı zaman ne yapması gerektiğini bilmez ve geri çekilmeye küsme eylemi göstermeye başlar. Bunun yetişkin davranışı olmadığı bellidir, çocuk ne yapacağını bilemez ve modellediği davranışı sergiler. Aynı birey büyüdüğü zaman bu tür duyguları güçsüzlük olarak görür. "Ben o kadar güçsüzüm ki karşı tarafın davranışı beni etkiledi ve tepki verme ihtiyacı duydum, o zaman geri çekilmeliyim" şeklinde tavır alır.
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➡ Bazı insanlar geçmişte yaşadıkları belirli olaylardan dolayı da sağlıksız davranışlar sergiler. Yani geçmişte öfkesine hâkim olamayan birey, bundan sonra yaşadığı tüm olaylar için aynı tepkiyi vermek istemediğinden, durumdan
kaçarak/küserek kendini korumaya alır.
➡ Bunun dışında genellikle
erkekler çatışma durumunda susup kaçmayı ve konuyu halı altına süpürmeyi tercih ederken, kadınlar çözülene kadar konunun üstünde durmayı tercih ediyor. Eş kaçtıkça kadın daha çok üzerine gidiyor. Bu da sağlıksız bir ilişkiye sebep oluyor.
"Model alarak davranışları sürdüren canlılarız, doğrusunu öğrenmedikçe maalesef bizim çocuklarımız da aynı davranışı sergileyecek."
Uzman Klinik Psikolog Ayşenur Bayraktar