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Gönüllere sesleniş: Aziz Mahmud Hüdayi mısraları

Yayınlanma Tarihi: 28.05.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 09:18

Yaşantısı, sözleri ve nasihatleri kadar şiirleri ile de Müslümanları etkileyen bir gönül eri olan Aziz Mahmud Hüdayi'nin hikayesi, Anadolu'nun en bilinen ve anlatılan hikayelerinden birisidir. Kadı iken derviş olan ve dört sultana tavsiyeler veren bir makama yükselen Hüdayi'nin en etkileyici taraflarından birisi de hacimli bir divana sahip olmasıdır. Şiirleri ile müminlere tavsiyeler veren Hüdayi, eserlerinde sade ve etkileyici bir dil tercih etmiştir. İşte, gönüllere seslenen Aziz Mahmud Hüdayi mısraları...

1/20

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Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide
Tazelensin imanın, tevhide gel tevhide

Aziz Mahmud Hüdâyî

ZAHİDLERİN ÖNCÜSÜ HASAN-I BASRİ'NİN HİKMETLİ SÖZLERİ

2/20

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Neyleyim dünyayı
Bana Allah'ım gerek
Gerekmez mâsivayı
Bana Allah'ım gerek

Aziz Mahmud Hüdâyî

3/20

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Canları hasret oduna yandırır,
Ayrılık, âh ayrılık, vâh ayrılık!

Aziz Mahmud Hüdâyî

FUDAYL B. İYAZ'IN MÜSLÜMANLARA TAVSİYELERİ

4/20

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Senin ile dost iline düşelim
Gel gönül dost illerine gidelim

Aziz Mahmud Hüdâyî

5/20

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Ey tâlib-i dîdâr olan
Gel Hakk'a pervâz edelim

Aziz Mahmud Hüdâyî

EBU SÜLEYMAN ED-DARANİ'NİN NASİHATLERİ

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