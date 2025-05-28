Gönüllere sesleniş: Aziz Mahmud Hüdayi mısraları
Yayınlanma Tarihi: 28.05.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 09:18
Yaşantısı, sözleri ve nasihatleri kadar şiirleri ile de Müslümanları etkileyen bir gönül eri olan Aziz Mahmud Hüdayi'nin hikayesi, Anadolu'nun en bilinen ve anlatılan hikayelerinden birisidir. Kadı iken derviş olan ve dört sultana tavsiyeler veren bir makama yükselen Hüdayi'nin en etkileyici taraflarından birisi de hacimli bir divana sahip olmasıdır. Şiirleri ile müminlere tavsiyeler veren Hüdayi, eserlerinde sade ve etkileyici bir dil tercih etmiştir. İşte, gönüllere seslenen Aziz Mahmud Hüdayi mısraları...
1/20
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Buyruğun tut Rahman'ın, tevhide gel tevhide
Tazelensin imanın, tevhide gel tevhide
Aziz Mahmud Hüdâyî
3/20
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Canları hasret oduna yandırır,
Ayrılık, âh ayrılık, vâh ayrılık!
Aziz Mahmud Hüdâyî
5/20
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Ey tâlib-i dîdâr olan
Gel Hakk'a pervâz edelim
Aziz Mahmud Hüdâyî