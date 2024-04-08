İslam tarihinde bayram kutlamaları

◾ Asr-ı Saadet bayramlarında en çok eğlenenler şüphesiz çocuklardır. Onlar bu özel günleri kovalamaca, çizgi, aşık, ceviz ve misket gibi oyunlar oynayarak geçirmektedirler.

◾ Kurban ve Ramazan Bayramlarında çocuklar ve kadınlar, musalla adı verilen genişçe alanlarda toplanır ardından bayram namazı kılmaktadırlar. Ardından "hurma yeme" adeti ile sünnet yerine getirilmiş olur.

Asr-ı Saadet

Asr-ı Saadet, Arapça kökenli "Mutluluk Dönemi" manasına gelmektedir. İslam tarihinde Peygamberimiz Muhammed'in (SAV) hayatta olduğu döneme verilen isimdir.