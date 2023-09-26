Mevlid sözlüğü

"Canım kurban olsun senin yoluna,

Adı güzel kendi güzel Muhammed"

MEVLİDİN BESTESİ

◾ İslam toplumlarında Hz. Muhammed'e (SAV) duyulan sevgi paha biçilemezdir. O'na duyulan bağlılık ve özlem hat, edebiyat gibi sanatlarda kendini göstermiştir.

◾ Müslüman sanatkarlar O'nu anlatmayı kendilerine ibadet olarak görmüşler, yaptıkları eserleri günümüze kadar özen ve kıymetle ulaştırmak için çabalamışlardır. Bu bağlamda Peygamber Efendimizi (SAV) anlatan en güzel eserlerden biri mevlidlerdir.

MEVLİDİN MAKAMI

◾ Mevlid makamında, ilk dua bahriyle karşılaşılır. Dua bahrine uşşak makamıyla girildikten sonra bu makama en yakın makamlara geçkiler yapılır. Saba gibi... "Rahmetullahi aleyhi ecmain" mısrasında Hüseyni makanı gösterilir ve Mevlid tamamlanır.