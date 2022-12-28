Peygamber sevgisine örnek: Kaside-i Bürde

Cahiliye döneminde şiir

◾ Cahiliye döneminde şairin rolü çok önemlidir. Bu yüzden de şairlere büyük ehemmiyet gösterilir. Arabistan coğrafyasında şiir, vazgeçilmez uğraşlardan biri olarak kabul edilmektedir. Tam anlamıyla şairler, baş tacıdır. En çok eser verilen şiir türlerinden biri ise kasidedir.

◾ Vav TV'de Enderun Sohbetlerine konuk olan Dr. Ömer Said Güler şu ifadeleri kullandı:

"O toplumun belki de en olumlu meziyeti budur. Söz, şiir ve söze duyulan ihtimam."

Kaside-i Bürde'nin el yazması*

Kaside-i Bürde'den alıntılar