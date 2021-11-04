Kaside-i Bürde’den Alıntılar
Müslümanlar tarih boyunca "Alemlerin Rabbi" olan Yüce Allah'ı (CC) ve "Alemlere Rahmet" olarak gönderilen Efendimizi (SAV) övecek, yüceltecek eylemler içerisinde olmuştur. Resulallah'ı (SAV) övmek için yazılan kasidelerin en güzellerinden olarak kabul edilen Kaside-i Bürde'den sizler için alıntıları derledik. Peki, Kaside nedir? Kaside-i Bürde'yi kim yazdı? Kaside-i Bürde oku.
Giriş Tarihi: 04.11.2021
21:43
Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
09:24
Her Müslüman şair Efendimize (SAV) kaside yazarak O'nu (SAV) övmek istemiştir. Kaside-i Bürde de Resul-i Ekrem'e (SAV) yazılan en meşhur kasidelerden biridir. İslam edebiyatında iki tane kaside-i bürde vardır. Biri Ka'b b. Züheyr'in yazmış olduğu, ikincisi de Mısırlı şair Muhammed b. Said el-Bûsîrî'nin kaleme aldığıdır. Efendimize (SAV) yazılan bu şiirin tam adı "el-Kevâkibü'd-dürriye fî medḥi ḫayri'l-beriyye"dir. Kaside şöhretini şairin felçten kurtulmasına vesile olmasına borçludur. İbn Şakir el Kütübi'den gelen rivayete göre felç geçiren Bûsîrî bu kaside ile felçten kurtulmuştur.
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"Tebzen bihi ba'de teşbihin bibatnihima Tebze'l müsebbihi min ehşai mültekimi"
Tercümesi
" Hz. Peygamber'in avuçlarındaki çakıl taşları, tesbih ettikten sonra, tıpkı tesbih eden Hz. Yunus'un, kendini yutan balığın karnından atıldığı gibi atıldılar."
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"Keennehüm haraben ebtalu ebrehetin Ev askerun bilhassa min rahateyhi rumi"
Tercümesi
"Onlar âdeta Ebrehe'nin yiğit erleri (!) veya (Hz. Peygamber'in) avuçlarından atılan çakıl taşları karşısındaki (bozguna uğrayan) asker gibiydiler."
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"Fessıdku fi'l gari ves'sıddiku lem yuraya Vehüm yekulune ma bi'l gar imin erimi"
Tercümesi
"Onlar, mağarada hiç kimse yok derken, sâdık olan Hz. Muhammed (SAV) ile sıddık olan Ebû Bekir mağarada (bulundukları halde) görülmediler."
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"Keenneha'l havzu tebyazzu'l vucuhu bihi Mine'l usati ve kad ceuhu ke'l humemi"
Tercümesi
"Kur'ân âyetleri havz-ı kevser gibidir. Günahkârlar ona kömür gibi simsiyah girseler dahi yüzleri ak pâk olarak çıkarlar."
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