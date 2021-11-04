Kaside-i Bürde’den Alıntılar

Her Müslüman şair Efendimize (SAV) kaside yazarak O'nu (SAV) övmek istemiştir. Kaside-i Bürde de Resul-i Ekrem'e (SAV) yazılan en meşhur kasidelerden biridir. İslam edebiyatında iki tane kaside-i bürde vardır. Biri Ka'b b. Züheyr'in yazmış olduğu, ikincisi de Mısırlı şair Muhammed b. Said el-Bûsîrî'nin kaleme aldığıdır. Efendimize (SAV) yazılan bu şiirin tam adı "el-Kevâkibü'd-dürriye fî medḥi ḫayri'l-beriyye"dir. Kaside şöhretini şairin felçten kurtulmasına vesile olmasına borçludur. İbn Şakir el Kütübi'den gelen rivayete göre felç geçiren Bûsîrî bu kaside ile felçten kurtulmuştur.

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