Hz. Ömer’in (RA) yaptığı 10 yenilik

📌 Hz. Ömer (RA) devrine kadar Müslümanlar Resulallah'ın (SAV) doğumu, vefatı ve hicreti üzerinden yılları belirliyorlardı. Hz. Ömer (RA) herkesin mutabık olacağı bir sistem olarak hicreti kabul etti. Bugün Hicri takvim olarak adlandırılan takvimi yürürlüğe aldı.

Hicri takvimin özellikleri

◼ Takvimin hicret ile başlamasının sebebi Efendimizin (SAV) hicreti ile hak ve batılın açık ve seçik olarak ayrılması idi.

◼ Hz. Ömer (RA) bu hususu ashabın temel maddesi haline getirerek iştişarelerde bulundu. Takvim başlangıcının hicret olarak kabul edilmesi herkesin mutabık kaldığı bir karar oldu.

◼ Hicri takvim ile birlikte ümmetin ortak kullandığı, programlarını belirlediği bir sistem oluşarak bu konuda yaşanan sıkıntıların önüne geçilmiş oldu.

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