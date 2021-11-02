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Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet

Bir eğlence olan dünya hayatında insanoğlu daima arayıştadır. Yüce Allah (CC) bu arayış sürecinde farklı yollara sapan insanın her daim yanında, ona şah damarından daha yakındır. Tevbe, Hakka dönüş, asıl olana rücu etmektir. İnsanın hatalarından vazgeçip Allah Teala'ya yönelmesi en güzel tevbedir. Sizin için Kur'an-ı Kerim'de geçen 20 tevbe ayetini bir araya getirdik. Peki, Tevbe nedir? Tevbe ayetleri nelerdir? Kimler tevbe edebilir? Tevbe kapısı açık mı? Herkes tevbe edebilir mi?

Giriş Tarihi: 02.11.2021 23:05
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Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet- Tâhâ Suresi 122
Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet- Tâhâ Suresi 122

"Sonra rabbi onu seçkin kıldı, tövbesini kabul etti ve doğru yola yöneltti."

Tâhâ Suresi 122. Ayet

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📌 Genellikle müfessirler bu âyetlerle Kur'an'da uyarılara tekrar tekrar yer verildiğini bildiren 113. âyet arasında bağ kurarlar; burada, insanoğlunun ilâhî uyarılar karşısındaki hatalı tutumunun ilk atasından beri görülen bir durum olduğuna işaret bulunduğunu belirtirler.

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Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet

"Bunun üzerine Âdem rabbinden bazı kelimeler aldı (bunlarla tövbe etti); rabbi de onun tövbesini kabul buyurdu. Şüphesiz O, tövbeleri kabul buyuran ve rahmeti sınırsız olandır."

Bakara Suresi 37. ayet

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📌 Yeryüzünde insan tek başına değil toplu olarak yaşayacaktır; rabbi onu sosyal bir varlık olarak yaratmıştır. Topluluk halinde yaşayan insanların arzu ve ihtiyaçlarının çatışmaması mümkün değildir.

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Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet - Kasas Suresi 67
Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet - Kasas Suresi 67

"Tövbe edip iman eden ve iyi işler yapan kimseye gelince, işte onun kurtuluşa erenler arasında olması umulabilir."

Kasas Suresi 67. Ayet

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Kasas Suresi 65–67. Ayet Tefsiri


📌 "O gün kurtarıcı cevapların bütün kapıları yüzlerine kapanmıştır" ifadesi yargılama sırasında suçluların, kendilerini savunacak ve cezadan kurtaracak hiçbir mâkul söz ve meşrû mazeret bulamayacaklarını ifade etmektedir. Birbirlerine de herhangi bir şey soramayacaklardır; çünkü cevap alabilseler bile bu cevabın faydası olmayacaktır. 67. âyet ise Allah'a ortak koşmaktan vazgeçip peygamberin getirdiği mesajı kabul eden ve güzel işler yapanların âhirette kurtuluşa ereceklerini ifade eder.

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Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet - Bakara Suresi 128
Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet - Bakara Suresi 128

"Ey rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin."

Bakara Suresi 128. Ayet

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📌Müfessirler genellikle 127. âyetteki "... temellerini yükseltiyordu" ifadesine dayanarak, Kâbe'nin yerinde daha önce bir yapı bulunduğunu, bunun zamanla (Nûh tûfanında) harap olup üstünü kum örtüsünün kapattığını, Hz. İbrâhim'in bu eski temelleri açığa çıkararak bunların üzerine Kâbe'nin binasını yükselttiğini belirtirler.

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Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet - Nûr Suresi 10
Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet - Nûr Suresi 10

"Allah'ın size lütfu ve rahmeti ulaşmasaydı ve Allah tövbeleri devamlı kabul eden hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu?"

Nûr Suresi 10. ayet

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📌İffetli bir kadının namusuna leke sürmek, kimin tarafından ve ne maksatla yapılırsa yapılsın çok çirkin bir davranıştır ve ağır bir suçtur. Buna rağmen insanlar çeşitli zaaflar ve etkiler sebebiyle bu günahı da işleyebilmektedirler.

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