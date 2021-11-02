Bir eğlence olan dünya hayatında insanoğlu daima arayıştadır. Yüce Allah (CC) bu arayış sürecinde farklı yollara sapan insanın her daim yanında, ona şah damarından daha yakındır. Tevbe, Hakka dönüş, asıl olana rücu etmektir. İnsanın hatalarından vazgeçip Allah Teala'ya yönelmesi en güzel tevbedir. Sizin için Kur'an-ı Kerim'de geçen 20 tevbe ayetini bir araya getirdik. Peki, Tevbe nedir? Tevbe ayetleri nelerdir? Kimler tevbe edebilir? Tevbe kapısı açık mı? Herkes tevbe edebilir mi?
Giriş Tarihi: 02.11.2021
23:05
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1
21
Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet- Tâhâ Suresi 122
2
21
3
21
Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet - Kasas Suresi 67
4
21
Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet - Bakara Suresi 128
5
21
Kur’an-ı Kerim’de tevbe ile ilgili 20 ayet - Nûr Suresi 10