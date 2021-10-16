Arşı taşıyan melekler: Hamele-i Arş

"Rahmân olan Allah arşa istivâ etmiştir."

Tâhâ Suresi, 5. ayet

Taha suresi ilgili ayetin tefsiri

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Taha suresi

💠 Müslüman âlemi olarak inancımızın en temel ve kilit noktası, Allah Teâla'nın (CC) yarattığı her şey üzerinde bir kanunun da olduğunun bilincinde olmaktır. Biz buna sünnetullah diyoruz. Sünnetullah, Yüce Allah'ın (CC) tabiatı yaratıp devam ettirmek ve toplum hayatını düzenlemek üzere koyduğu kanunlar anlamında kullanılan bir Kur'an terimidir.

▪ O'nun (CC) yarattığı evrende ve varlıklarda öyle büyük bir nizam ve ahenk vardır ki hayran kalmamak elde değildir.

👉 Allah Teâla'nın (CC) kanunları işlerken, O'nun (CC) gücünü, kudretini, hâkimiyetini ifade eden bir kelime karşımıza çıkar; Arş…

▪ Arş, bir varlık mertebesi olup, nesneler âleminin başlangıcıdır. Allah'ın haşr günü fasl ve kazâ (yargılama ve karara bağlama) için tecelli edeceği yerdir. Bu nedenle Rahmânın arşı bütün varlıkları kuşatır.