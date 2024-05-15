İslam'da emanet mefhumu

◼ Hız kavramının merkezde olduğu bir hayat içinde var olduğumuz için insanlar olarak zaman zaman hakikati ve onu hatırlatan kavramları unutuyoruz.

◼ İslami düşüncenin merkezinde yer alan kavramlardan olan emanet, güven anlamına geldiği gibi daha çok birine bir müddet teslim edilen şey olarak biliniyor.

İSLAMİ TERİMLER SÖZLÜĞÜ