İslami terimler sözlüğü

SABIR

◾ Arapça kökenli bir kelime olan "sabır", "katlanılması güç olan haksızlık" manasına gelir. İslami terim olarak günlük yaşantımızda kullanılan sabıra, Müslümanlar büyük ehemmiyet vermektedirler.

◾ Peygamber Efendimiz (SAV) yaşadığı sürece kendisine yapılan birçok kötülüğe ve hakarete karşı sabretmiş, bir gün "inananlardan olurlar" diye beklemiştir.

↪ İlgili ayet:

"Sen sabret; sabır göstermen de Allah'ın ihsanı sayesinde olacaktır. Onlardan dolayı üzülme, kurdukları tuzaklardan kaygı duyma."

(Nahl Suresi, 127. ayet)

Bünyamin Topçuoğlu'nun sesinden Nahl Suresi

➡ Ayetin tefsiri:

◾ Sabrın, kulun Allah (CC) ile kurduğu şuur, tefekkür, duygu ve eylem ilişkisine bağlanması hem bu erdemin dinamiğine hem de yüksekliğine ince bir işarettir. Hz. Peygamber'in (SAV), davetini güzel öğütlerle sürdürmesine, gerektiğinde tartışmalarını da en güzel üslupla yapmasına, baskı ve eziyetlere karşı sabırlı ve hoşgörülü tavır izlemesine ve bunu bir erdem saymasına rağmen düşmanları yine de onu derinden üzecek davranışta bulunuyor; aleyhinde tuzaklar kuruyorlardı.

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