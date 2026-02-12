Akşemseddin’in İzini Taşıyan Duraklar

2 /10













◾ Bu yapı, bizzat Fatih Sultan Mehmed tarafından 1464 senesinde, hocasına duyduğu derin hürmetin bir nişanesi olarak inşa ettirmiş, günümüzde ise Göynük'ün en çok ziyaret edilen noktalarında biri olmuş.

◾ Türbenin mimarisi, dışarıdan bakıldığında küfeki taşından yapılmış altıgen gövdesiyle son derece yalın ve mütevazı bir görünüme sahip olması yapıyı ön plana çıkarıyor.

Küfeki taşı nedir?

Bu taş; deniz kabuklarının, çoğunlukla da küçük istiridye kabuklarının oluşturduğu bir istiridye kalkeri olarak biliniyor. En mühim özelliği doğadan çıktığı anda her türlü işleme uygun olması ve kolay işlenmesidir.