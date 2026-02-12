Akşemseddin’in İzini Taşıyan Duraklar
Bolu'nun tarih kokan sessizliğinde, zamanın ötesinden gelen bir ruhun izini sürmeye hazır mısınız? İstanbul'un Manevi Fatihi Akşemseddin Hazretleri'nin adıyla mühürlenen bu topraklar; Fatih'in vefasıyla yükselen vakur bir türbeyi, asırlara meydan okuyan görkemli bir camiyi ve Osmanlı'nın sivil mimari dehasını yansıtan asil bir konağı aynı manevi halkada birleştiriyor. Göynük'ün kalbinde yer alan bu üç tarihi miras, ziyaretçilerini sadece taş ve ahşabın uyumuna değil, bir alimin ilmiyle harmanlanmış derin bir huzur yolculuğuna davet ediyor. Peki, siz bu yolculuğa hazır mısınız?
◾ Diyar-ı Akşemseddin olarak bilinene Göynük, tam bir Osmanlı kasabası. Bu güzide yerde Akşemseddin'in izini taşıyan manevi duraklar bulunuyor.
◾ Bunlardan ilki Akşemseddin Türbesi. İstanbul'un fethinin manevi mimarı, büyük tıp alimi ve mutasavvıf; Akşemseddin Hazretleri'nin 1459 yılında vefatı üzerine kasabaya bu türbe inşa edilmiş.
◾ Bu yapı, bizzat Fatih Sultan Mehmed tarafından 1464 senesinde, hocasına duyduğu derin hürmetin bir nişanesi olarak inşa ettirmiş, günümüzde ise Göynük'ün en çok ziyaret edilen noktalarında biri olmuş.
◾ Türbenin mimarisi, dışarıdan bakıldığında küfeki taşından yapılmış altıgen gövdesiyle son derece yalın ve mütevazı bir görünüme sahip olması yapıyı ön plana çıkarıyor.
Küfeki taşı nedir?
Bu taş; deniz kabuklarının, çoğunlukla da küçük istiridye kabuklarının oluşturduğu bir istiridye kalkeri olarak biliniyor. En mühim özelliği doğadan çıktığı anda her türlü işleme uygun olması ve kolay işlenmesidir.
◾ Fakat bu dış sadeliğin aksine, kubbe ile örtülü iç mekan oldukça etkileyicidir. Yapı ziyaretçilerine Osmanlı'nın erken dönem mimari disiplinini ve manevi sükunetini ilk bakışta hissetiyor.
◾ Türbenin içindeki en değerli parça, Akşemseddin Hazretleri'nin naaşının bulunduğu ceviz ağacından oyma sanduka şüphesiz.
◾ Osmanlı ağaç işçiliğinin şaheserlerinden biri kabul edilen bu sanduka, üzerindeki kabartma yazılar ve ince motiflerle sanat tarihimiz açısından eşsiz bir öneme sahip elbette...
◾ Türbenin hemen yanında yükselen ve halk arasında sıkça Akşemseddin Camii olarak bilinen yapı, aslen 1330'lu senelerde Orhan Gazi'nin oğlu tarafından inşa ettirilen Gazi Süleyman Paşa Camii'dir.
◾ Cami, Göynük'ün en eski ibadethanesi olup ilçenin dini ve sosyal hayatının merkezini oluşturuyor. Gazi Süleyman Paşa Camii, tek kubbeli ve kare planlı yapısıyla erken dönem Osmanlı mimarisinin karakterini yansıtıyor.
◾ Sultan II. Abdülhamid döneminde geçirdiği büyük restorasyon ile bugünkü heybetli görünümüne kavuşan cami, masif taş duvarlarıyla zamanın tüm zorluklarına rağmen günümüze ulaşmış.