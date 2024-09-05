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Ruhlara derman 40 hadis-i şerif

Güzel ahlakın en güzel temsilcisi, müminlerin kılavuzu, Allah Teala'ya ulaşan yolların rehberi Resul-i Zişan Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) kamil bir ahlak üzereydi. O'nun (SAV) hayatı, amelleri, sözleri dikkat ve edeple örülüydü. Resulullah (SAV) insanlığı tek olan Allah Teala'ya yönelmeye çağıran kutlu bir elçi, Müslümanların sosyal hayatını İslam üzere düzenleyen bir nezaket abidesiydi. Sizler için Allah Resulü'nün (SAV) dilinden ruhlarımızın şifa bulacağı hadis-i şerfileri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 05.09.2024 08:50 Güncelleme Tarihi: 05.09.2024 08:55
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Allah Rasûlü

"Din nasihattır, samimiyettir" buyurdu.

"Kime Yâ Rasûlallah?" diye sorduk.

O da; "Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi.

(Müslim, İmân, 95)

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Resulullah (SAV) buyurdu:

İslâm, güzel ahlâktır.

(Kenzü'l-Ummâl, 3/17, HadisNo: 5225)

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Resulullah (SAV) buyurdu:

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

(Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16)

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Resulullah (SAV) buyurdu:

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

(Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6)

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Resulullah (SAV) buyurdu:

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: "Utanmadıktan sonra dilediğini yap!" sözüdür.

(Buhârî, Enbiyâ, 54; Ebu Dâvûd, Edeb, 6)

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