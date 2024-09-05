Ruhlara derman 40 hadis-i şerif

Güzel ahlakın en güzel temsilcisi, müminlerin kılavuzu, Allah Teala'ya ulaşan yolların rehberi Resul-i Zişan Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) kamil bir ahlak üzereydi. O'nun (SAV) hayatı, amelleri, sözleri dikkat ve edeple örülüydü. Resulullah (SAV) insanlığı tek olan Allah Teala'ya yönelmeye çağıran kutlu bir elçi, Müslümanların sosyal hayatını İslam üzere düzenleyen bir nezaket abidesiydi. Sizler için Allah Resulü'nün (SAV) dilinden ruhlarımızın şifa bulacağı hadis-i şerfileri bir araya getirdik.