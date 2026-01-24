Hafta sonu rotası: Bolu

2 /10













KÖROĞLU ANITI

◾ Şehrin en ikonik simgelerinden biri olan Köroğlu Anıtı, yalnızca bir heykel değil aynı zamanda Türk dünyasının ortak kültürünü temsil eden devasa bir anıt kompleksi kabul ediliyor.

◾ Devasa yapı, kaidesiyle birlikte yaklaşık 70 metrelik yüksekliğiyle dünyanın en büyük atlı heykellerinden biri olma özelliğini taşıyor. Kazak heykeltıraş Murat Mansurov'un imzasını taşıyan anıt sadece Bolu'nun değil, tüm Türk dünyasının ortak kahramanı olan Köroğlu'nun yiğitliğini ve özgürlük tutkusunu simgeliyor.