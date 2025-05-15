Hafta sonu gezi rotası: Sakarya
Ülkemizin akciğerleri, ormanlardır. Yeşilin her tonunun hakim olduğu ormanlarımız ile meşhur olan yerlerden biri de Sakarya ilimiz. Adeta doğa harikası olan bu şehrimizin, birbirinden güzel görülmeye değer lokasyonları bulunmakta. Bunlar; Acarlar Longozu, Maden Deresi, Poyrazlar Gölü, Sapanca Gölü, Taraklı, Karagöl Yaylası, Justinianos Köprüsü, Doğançay Şelalesi, Seyifler Kalesi... İşte, bu sizler için hazırladığımız hafta sonu rotası Sakarya...
📍 SAKARYA
🔸 Sakarya, Ülkemizin en kalabalık 22. ilidir. Doğal güzellikleriyle kendini büyüleyen bu şehrimiz; Marmara Bölgesi'nde yer alıyor. Karadeniz'in güneydoğusunda yer alan Sakarya, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır.
🔸 Osmanlı döneminde Bursa Sancağı olan Sakarya, stratejik bir nokta olması hasebiyle oldukça önemli bir şehrimizidir. Sakarya'da görülmesi gereken yerleri sizler için listeledik.
📍 SAPANCA GÖLÜ
🔸 İstanbul'a yakınlığı ile Marmara bölgesinde yaşayan insanların kaçış noktalarından biri Sapanca Gölü'dür. Eski Türkçe kaynaklarda "Ayan Gölü" olarak geçer. Adapazarı Ovası'nı, İzmir Körfez oluğu ile birleştiren bir tatlı su gölü.
🔸 Gölü; Karaçay, Kuruçay, Kurtköy, Mahmudiye, İstanbul, Karadere ve Kaymakçı dereleri besler. Sapanca Gölü'nün etrafında piknik, kamp yapılabilmekte.
📍 POYRAZLAR GÖLÜ-POYRAZLAR
🔸 Sakarya'da en görülesi yerlerden biri de Poyrazlar Gölü'dür. Şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan bu göl, doğa ile iç içe huzurlu bir ortam arayanlar için kaçırılmayacak fırsat.
🔸 Buranın en önemli özelliklerinden biri de göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunması. İşte, bundan ötürü kuş gözlemi yapmak için biçilmiş kaftan.
📍 JUSTINIANOS KÖPRÜSÜ-SERDİVAN
*Geçici olarak kapalı
🔸 Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bulunan Justinianos Köprüsü, "Beşköprü" olarak anılıyor. Ülkemizin önemli tarihi hazinelerinden biri olan bu yapı, Geç Roma Dönemi eserlerindendir.
🔸 Hem doğa hem tarihi ehemmiyeti olan bu köprü zamanında Bizans'ın başkenti ile Anadolu şehirleri arasında geçişi sağlamıştır. Günümüze kadar sapasağlam bir şekilde ulaşan köprü, Sakarya Nehri üzerinde kurulmuş olup 12 kemerli olarak tasarlanmıştır.
📍 ACARLAR LONGOZU-KARASU
Sakarya'nın kuzeyi
🔸 Sakarya'nın en önemli turizm noktalarından olan Acarlar Longozu, şehrin Karasu ilçesinde yer almakta. Birinci derece sit alanı kabul edilen bu yer, Türkiye'nin en büyük longoz ormanı olma özelliğini taşıyor.
🔸 Burada yapılabilecek en güzel aktivite, Okçu Deresi manzarası eşliğinde yürüyüş yapmak olacaktır. Alanda bulunan seyir manzarası ile yeşilin her tonunun hakim olduğu manzara seyredilmelidir. Tüm bunların yanı sıra kamp yapmaya oldukça elverişli olan Acarlar Longozu'nda en az 1 gün geçirilmeli.