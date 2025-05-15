Hafta sonu gezi rotası: Sakarya

3 /10













📍 POYRAZLAR GÖLÜ-POYRAZLAR

🔸 Sakarya'da en görülesi yerlerden biri de Poyrazlar Gölü'dür. Şehir merkezine 8 kilometre uzaklıkta yer alan bu göl, doğa ile iç içe huzurlu bir ortam arayanlar için kaçırılmayacak fırsat.

🔸 Buranın en önemli özelliklerinden biri de göçmen kuşların geçiş güzergahında bulunması. İşte, bundan ötürü kuş gözlemi yapmak için biçilmiş kaftan.