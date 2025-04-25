Hafta sonu gezi rotası: Kapadokya

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KAPADOKYA

🔸 Anadolu zamanında pek çok medeniyete ve bu medeniyetlerle birlikte farklı dinlere, gelenek göreneklere ve türlü mimari üsluplara ev sahipliği yapmıştır, bunlardan biri de Pers dilinde "Güzel Atlar Diyarı" anlamına gelen Kapadokya.

🔸 Kahve tonlarının hakim olduğu Kapadokya'ya ilk yerleşim Paleolitik dönemde olmuştur. Ardından Hititler, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir. İşte, güzide diyarda birbirinden güzel ve görülmesi gereken yerler bulunuyor.