Hafta sonu gezi rotası: Kapadokya
Kahve tonlarının hakim olduğu, kızıllığın ayrı bir güzellik kattığı "Güzel Atlar Diyarı", Kapadokya. Burası pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış güzide bir belde. Doğanın bizlere adeta hediyesi olan bu diyar, yerli yabancı pek çok turistin ilgisini çeken bir yer. Burada görülmeye değer pek çok doğal yapı var. İşte, sizler için hazırladığımız hafta sonu gezi rotası "Kapadokya".
KAPADOKYA
🔸 Anadolu zamanında pek çok medeniyete ve bu medeniyetlerle birlikte farklı dinlere, gelenek göreneklere ve türlü mimari üsluplara ev sahipliği yapmıştır, bunlardan biri de Pers dilinde "Güzel Atlar Diyarı" anlamına gelen Kapadokya.
🔸 Kahve tonlarının hakim olduğu Kapadokya'ya ilk yerleşim Paleolitik dönemde olmuştur. Ardından Hititler, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı hakimiyetine girmiştir. İşte, güzide diyarda birbirinden güzel ve görülmesi gereken yerler bulunuyor.
📍 DEVRENT VADİSİ
🔸 Kapadokya denilince akla ilk gelen yerlerden biri muhakkak Dervent Vadisi'dir. Burası, Hayal Vadisi olarak da tanınıyor. Kapadokya'nın en ilginç peri bacalarının bulunduğu vadi ismini de bu peribacalarının şekillerinden almakta.
🔸 Devrent, "Dar, geçit, boğaz" manalarına gelirken "Dönemeç ve uçurumu çok tehlikeli yollar" anlamına da geliyor. Bu vadideki en popüler peribacası, devasa boyuttaki deve şeklindeki peri bacasıdır.
📍 GÜVERCİNLİK VADİSİ
🔸 Kapadokya'da görülmeye değer yerlerden biri şüphesiz Güvercinlik Vadisi. Burası, Uçhisar'dan Göreme'ye kadar dört kilometrelik bir alanı kaplamakta.
🔸 Güvercinlik Vadisi adını, kayalara oyulmuş olan güvercin yuvalarından alıyor. Doğayla baş başa kalacağınız ve yeşilliği ile fark yaratan vadide, harika bir manzaralar sizi karşılayacaktır.
📍 UÇHİSAR KALESİ
🔸 Nevşehir'e beş kilometrelik bir mesafede bulunan Uçhisar Kalesi, zirvesinden bütün kentin manzarasını kuş bakışı olarak seyretmeye olanak tanıyor.
🔸 Uçhisar Kalesi'nden; Güvercinlik Vadisi'ni, Ortahisar Kalesi'ni, Göreme Beldesi'ni, Göreme Açıkhava Müzesi'ni, Kılıçlar Vadisi'ni Kızılçukur'u, Güllüdere'yi, Çavuşin'i, Boztepe'yi, Aktepe'yi ve Avanos'u görebilirsiniz.
📍 ORTAHİSAR KALESİ
🔸 Ortahisar Kalesi, Uçhisar Kalesi kadar ünlü olan bir yer. Kalenin ismi bulunduğu kasabadan gelmekte. Bu kale, Kapadokya'nın en büyük peribacası olma özelliğini taşıyor.
🔸 Bölgedeki en yüksek noktada bulunan kalede çok katlı yerleşim yerleri olarak dünyada inşa edilmiş ilk yerlerden biri olarak kabul ediliyor. Bölge bilhassa gün doğumu ve gün batımında peri bacalarının panoramik olarak seyretmenize olanak sağlıyor.