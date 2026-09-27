İbn Haldun'un Asabiyet Teorisini Bugün Nasıl Anlamalıyız?

1 /9 Toplumları bir arada tutan güç















🔎 Tarih boyunca insan topluluklarının bir arada kalma, hayata tutunma ve ortak bir gelecek kurma arzusu hep vardı. Devletleri, kabileleri oluşturan bu güdünün tespiti ve kavramsallaştırılmasında kilit rol ise 14. yüzyılın dahi düşünürü İbn Haldun'a ait. Ünlü düşünür, kelime anlamı itibarıyla bağ, dayanışma, grup ruhu ve ortak bilinç demek olan asabiyet kavramını literatüre kazandırdı. Asabiyet, bugün hala insan ilişkilerini çözmek için en anahtar kavramlardan biri.

🔎 Asabiyetin kökeni aslında insanlığın en eski dönemlerine, yani Cahiliye devrinin kabile yapılarına kadar uzanır. O dönemde bu kavram, tamamen aynı soydan gelme (nesep birliği) esasına dayanırdı. Kan bağı ne kadar güçlüyse, bireyler arasındaki organik yakınlık ve yardımlaşma refleksi de o kadar üst seviyedeydi. Aileden aşirete, oradan da kabileye doğru yayılan bu halkalar, dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı insanları koruyan doğal bir kalkan işlevi görüyordu.

İbn Haldun kimdir?

İbn Haldun, 14. yüzyılda yetişmiş meşhur bir tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamıdır.

Cahiliye devrinde himaye