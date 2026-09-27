İbn Haldun'un Asabiyet Teorisini Bugün Nasıl Anlamalıyız?
'Coğrafya kaderdir' sözüyle tanıdığımız İbn Haldun'un insan ve topluma dair bir diğer önemli tespiti ise, medeniyetlerin doğuşunu, yükselişini ve çöküşünü belirleyen en temel dinamiğin "asabiyet" yani toplumsal dayanışma, aidiyet ve ortak bilinç ruhu olduğudur. Aile bağlarından kabileye, milli bilinçten dini ve siyasi ortaklıklara kadar insanları bir arada tutan bu kitle enerjisi, en küçük sosyal birliklerden devasa imparatorluklara geçişin ana motorudur. Ancak zamanla lüks, refah ve bireyselleşmeyle birlikte bu ruh yozlaşır, adalet ve erdemin yerini kör bir kayırmacılık aldığında ise medeniyetler kaçınılmaz bir çöküşe sürüklenir. Peki, dijitalleşen ve bireyselleşen 21. yüzyıl dünyasında, kimlik siyasetinden dijital kabileciliğe kadar her an yeniden üretilen bu kadim asabiyet ruhunu bugün gerçekte nasıl anlamalıyız?
🔎 Tarih boyunca insan topluluklarının bir arada kalma, hayata tutunma ve ortak bir gelecek kurma arzusu hep vardı. Devletleri, kabileleri oluşturan bu güdünün tespiti ve kavramsallaştırılmasında kilit rol ise 14. yüzyılın dahi düşünürü İbn Haldun'a ait. Ünlü düşünür, kelime anlamı itibarıyla bağ, dayanışma, grup ruhu ve ortak bilinç demek olan asabiyet kavramını literatüre kazandırdı. Asabiyet, bugün hala insan ilişkilerini çözmek için en anahtar kavramlardan biri.
🔎 Asabiyetin kökeni aslında insanlığın en eski dönemlerine, yani Cahiliye devrinin kabile yapılarına kadar uzanır. O dönemde bu kavram, tamamen aynı soydan gelme (nesep birliği) esasına dayanırdı. Kan bağı ne kadar güçlüyse, bireyler arasındaki organik yakınlık ve yardımlaşma refleksi de o kadar üst seviyedeydi. Aileden aşirete, oradan da kabileye doğru yayılan bu halkalar, dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı insanları koruyan doğal bir kalkan işlevi görüyordu.
İbn Haldun kimdir?
İbn Haldun, 14. yüzyılda yetişmiş meşhur bir tarihçi, sosyolog, filozof, siyaset ve devlet adamıdır.
🔎 Ancak bu kan bağı dayanışmasının tehlikeli bir yüzü de vardı. Zalim, mazlum, haklı, haksız gözetmeden akrabanı öncelemek anlayışı, hak ve adaleti tamamen devre dışı bırakarak kabile savaşlarını körüklüyordu. Grup çıkarları her şeyin üzerinde tutuluyor, haksızlık yapan kendi mensubu olsa bile sırf aidiyet bağından ötürü destekleniyordu. İslam dini ise bu kabilevi ve ırkçı taassubu kesin bir dille reddetmiş, dayanışmayı soy üstünlüğünden alarak adalet, ahlak ve "takva" eksenine taşımıştı.
🔎 İbn Haldun ise asabiyeti yalnızca dar bir kabile taassubu olarak değil, beşer fıtratının kaçınılmaz bir parçası ve toplumsal hareket enerjisi olarak ele alır. Ona göre bu olgu; cemaat ruhu, ortak şuur ve dış tehditler karşısında kenetlenme gücüdür. En küçük sosyal birliklerden en büyük imparatorluklara kadar her yapının temel harcı bu dinamiktir. Dolayısıyla asabiyet, toplumun her alanında farklı şekillerde tezahür edebilen son derece canlı bir kavramdır.
🔎 Asabiyet asla durağan ve sabit bir yapı değildir; aksine son derece dinamiktir. Toplumda farklı grup ve çıkar odaklarının birbirine üstünlük kurma çabası, aynı zamanda toplumsal değişmenin kaynağını oluşturur. Gruplar arasındaki mücadeleler, sistemin sürekli olarak yenilenmesine, dönüşmesine ve tarih akışının şekillenmesine yol açar.
🔎 Düşünürün tarih felsefesinde "umran" yani uygarlık ağacının kökü göçebelik (badiye), gövdesi devlet (mülk) ve kent yaşamı (hadara), öz suyu ise asabiyettir. Hiçbir devlet veya iktidar hareketi, arkasında güçlü bir asabiyet desteği olmadan var olamaz.
Görsel: İbn Haldun, Mukaddime
🔎 Devlet kurulduktan sonra asabiyetin rolü bitmez, iktidarın korunması için bu ruhun canlı tutulması şarttır. Lakin medeniyetin getirdiği refah, lüks, konfor ve zenginlik tutkusu bir süre sonra asabiyetin saf ruhunu zehirler. Toplumda bireycilik artar, lüks tüketim yaygınlaşır ve insanlar ilk dönemdeki fedakarlık ruhunu yitirmeye başlarlar.
🔎 İbn Haldun'a göre bu çürüme ve yozlaşma, devletin yaşlılık ve yıkılış sürecinin de habercisidir. Gücünü ve dayanışma iradesini kaybeden hantallaşmış iktidarlar, dışarıdan veya içeride bekleyen, hala aç, dinamik ve güçlü bir asabiyete sahip yeni gruplar tarafından kaçınılmaz olarak tarih sahnesinden silinirler. Asabiyet aileden ulusa kadar mikro ve makro ölçeklerde çeşitli gruplarda kendini gösterir.
Görsel: İbn Haldun'un bir dönem görev yaptığı Ebu İnaniye medresesi, Fas.
🔎 İbn Haldun'un sisteminde asabiyetin en saf hali ailede ortaya çıkar. Her insan bir ailede doğar ve ilk yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma duygusunu orada öğrenir. Aile, toplumun çekirdeği ve asabiyetin ilk halkasıdır. Kan bağı zayıflasa veya coğrafyalar değişse bile, insan psikolojisindeki aidiyet ihtiyacı ilk olarak bu mikro düzeydeki bağlarla karşılanır.
🔎 Ailelerin bir araya gelmesiyle oluşan toplumsal yapılar ise zamanla milli bilinç olarak adlandırabileceğimiz daha geniş bir asabiyet türünü doğurur. Benzer dil, kültür, tarih ve coğrafya etrafında birleşen topluluklar, nesep asabiyetinin makro düzeydeki karşılığı olan ulusları meydana getirirler. Bugün dünyada sınırları çizen, ülkelerin kaderini tayin eden ve toplumlara özgün bir kimlik kazandıran temel olgulardan biri işte bu milli bilinç asabiyetidir.