Peygamberimiz Nasıl Bir Topluma Gönderildi?

3 /12 Cahiliye Döneminde Bedeviler ve Hadariler Nasıl Yaşıyordu?















🔹İslamiyet'in doğuşu sırasında halkın büyük bir kısmı çöllerde göçebe bir hayat sürüyor ve "Bedevi" olarak adlandırılıyordu. Geçimlerini hayvancılık, avcılık ve ticaretle sağlayan bu topluluklar için zaman zaman diğer kabilelere düzenlenen yağmalar da bir geçim kaynağıydı. Bedeviler, şehirde yaşayanlara kıyasla dış dünyaya neredeyse tamamen kapalı oldukları için Arapçanın en saf ve yalın halini konuşurlardı . İslamiyet öncesi dönemde oldukça yaygın olan sütannelik geleneğinin temel sebeplerinden biri de çocukların bu saf Arapçayı doğru bir şekilde öğrenebilmelerini sağlamaktır.

🔹Bunun yanı sıra Mekke, Medine ve Taif gibi önemli şehirlerde yerleşik bir yaşam süren ve "Hadari" olarak anılan topluluklar da mevcuttu. Taş veya kerpiç evlerde yaşayan Hadarilerin geçim kaynakları bulundukları bölgeye göre değişiklik gösteriyordu. Taif ve Medine'deki topraklar tarıma elverişli olduğundan bu şehirlerde tarım ön plandaydı; ancak Mekke topraklarının verimsiz olması sebebiyle şehir halkı yalnızca ticaretle uğraşırdı.

🔹İnsanların günlük yaşamları ise oldukça mütevaziydi. Sıcak iklim koşullarının bir sonucu olarak abaya ismi verilen uzun elbiseler giyerlerdi. Deve, koyun, keçi eti ve hurma temel besin kaynaklarıydı.