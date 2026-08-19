Fazıl bir Sadrazam Köprülüzade Mustafa Paşa

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AİLESİNİN İZİNDE

◾ Hayatı boyunca babası ve ağabeyine olan bağlılığıyla tanınan Mustafa Paşa, pek çok sefere iştirak ederek askeri ve siyasal zeminde tecrübe kazandı.

◾ Dindar bir kişilik ve sakin bir yapıya sahip olan Mustafa Paşa, eniştesi Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın Sadaret döneminde kubbe veziri olarak Osmanlı Devleti'ne hizmet etti.