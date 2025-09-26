Türkistan'ın 10 simge şehri
Türkistan, Türk gelenek ve göreneklerinin estiği kadim bir coğrafyadır. Burada; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi Türk topraklarında birbirinden kıymetli eserlere ev sahipliği yapan; Semerkand, Taşkent, Buhara, Türkistan, Bişkek, Karakol, Oş, Otrar, Almatı ve Hokand kentleri bulunuyor. İşte, Türkistan'ın 10 simge şehirlerini sizler için araştırdık.
SEMERKAND - ÖZBEKİSTAN
🔹 Özbekistan, Türkistan'ın kalbi; Semerkand ise Özbekistan'ın. Burası Türk coğrafyasında bulunan en kadim şehirlerden biri. Tarihi kimliğiyle ön plana çıkan Semerkand'ın en ilgi çekici yeri; Registan Meydanı.
🔹 Eşsiz mimarisi ve tarihiyle ziyaretçileri kendine hayran bırakan kentin mutlaka görülmesi gereken yerleri şöyle; Gur-i Emir, Hoca Daniyar, Şah-ı Zinde Türbesi, Bibi Hanım, Ruhabad, Namazgah Camii ve Registan Meydanı.
TAŞKENT - ÖZBEKİSTAN
🔹 Timur İmparatorluğu gibi azametli bir devlete ev sahipliği yapan Özbekistan'da, Semerkand'dan sonra adından çokça söz edilen şehir Taşkent'tir. Burada ilim alanında, adından çokça söz ettiren mimari eserler mevcut.
🔹 Taşkent, 1 Eylül 1991 tarihinden beri Özbekistan'ın başkenti. Bunlar; Hazreti İmam Külliyesi, Kökeldaş Medresesi, Barak-Han Medresesi, Muyi Mübarek Medresesi ve Abulkasım Medresesi.
BUHARA - ÖZBEKİSTAN
🔹 İslam medeniyetinin adeta surete bürünmüş halidir Buhara. Yedi yüze yakın eseri bünyesinde barındıran eşsiz şehir Buhara güzelliği ile göz kamaştırıyor.
🔹 "Kubbetü'l İslam" şehirlerinden biri olarak anılan Buhara, tarih boyunca yüzlerce alim, şair ve bilim insanının yegane ikamet merkezi oldu.
"Kubbetü'l İslam" ne demek?
İslam'ın Kubbesi ünvanı dünyada yalnızca üç şehre verilmiş. Bitlis'e bağlı Ahlat, Afganistan'ın Belh şehri ve Özbekistan'ın incisi Buhara.
HOKAND - ÖZBEKİSTAN
🔹 Özbekistan'ın bir diğer şehri, "Rüzgarlar Şehri" olarak tanınan Buhara. Tarihi 10. yüzyıla uzanan bu yer, 300'den fazla camiye ev sahipliği yapmakta.
🔹 Kokand olarak da bilenen bu beldede mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri Hudayar Han Sarayı. Sonrasında görülmesi gereken yerler; Cuma Camii ve Norbut-Biya Medresesi.
ALMATI - KAZAKİSTAN
🔹 Kazakistan, Türk diyarlarında en geniş coğrafyaya sahip olan ülke. Gelenekleri ve doğal güzellikleriyle dünyaya nam salan Kazak topraklarının başkenti, Almatı'dır.
🔹 Almatı hem doğal güzellikleriyle hem tarihi zenginlikleriyle simge bir şehir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan kent, Alma-ata olarak da biliniyor.