Türkistan’ın 10 simge şehri

ALMATI - KAZAKİSTAN

🔹 Kazakistan, Türk diyarlarında en geniş coğrafyaya sahip olan ülke. Gelenekleri ve doğal güzellikleriyle dünyaya nam salan Kazak topraklarının başkenti, Almatı'dır.

🔹 Almatı hem doğal güzellikleriyle hem tarihi zenginlikleriyle simge bir şehir. Üç tarafı denizlerle çevrili olan kent, Alma-ata olarak da biliniyor.