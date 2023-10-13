300 yıl saklanabilen Semerkant kağıdı
Semerkant, Türk diyarlarından kadim bir şehirdir. 8. yüzyılda başlayan dut ağacı kabuğundan kağıt üretme serüveni günümüzde bu bu güzide kentte devam eder. Diğer türlerine göre oldukça dayanıklı olan dut ağacı kabuğunu sizler için araştırdık. İşte 300 yıldan fazla saklanabilen Semerkant kağıdı…
Giriş Tarihi: 13.10.2023
14:59
Güncelleme Tarihi: 13.10.2023
15:02
UZUN YILLAR SAKLANABİLEN KAĞIT TÜRÜ
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Semerkant kağıdı, Çinli esirlerden öğrenilen ve ilkel yöntemler kullanılarak elde edilen bir maddeye dönüşür. Dut ağacının bu serüveni öyle kola değildir, bunun için tam 10 güne ihtiyaç vardır.
🔹 Dut ağacından elde edilen kağıt türü, diğer çeşitlere göre çok daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür.
Özbekistan'ın kadim kentlerinden birinin adını alan Semerkant kağıdı, 300 yıldan fazla da saklanabilmektedir.
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8. YÜZYILDA ÇİNLİLER ARACILIĞIYLA KEŞFEDİLDİ
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Özbekistan'ın gözde kenti Semerkant, Türk tarihinin en önemli unsuru olan gelenek ve göreneklere ışık tutmaktadır. Bahsettiğimiz bu kültürel envanterlerden biri de dut ağacı kabuğundan kağıt üretim serüvenidir.
🔹 Dut ağacı kağıdı veya Semerkant kağıdı olarak bilinen bu kağıt türü,
8. asırda Çinli esirler aracılığıyla öğrenilenilir ve tamamiyle ilkel yöntemler kullanılarak meydana gelmektedir.
DOĞU VE BATI KÜLTÜRÜNÜN KESİŞTİĞİ NOKTA
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Tarihi İpek Yolu güzergahında yer alan Semerkant, doğu ve batı kültürünün ortak noktasını temsil eder. İşte tam olarak bu konumda üretilen kağıtlar, geçmişte gördüğü ilgiyi günümüzde de devam ettirir.
🔹 İpek Yolu'nun tarihi
MÖ 130 olarak bilinmektedir. Dut ağacının kabuğundan elde edilen kağıt üretiminin tarihini de böylece bu kadar eskiye götürmemiz mümkün.
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DUT AĞACINDAN ÜRETİLEN KAĞIDIN SERÜVENİ
🔹 Tarihi kaynaklarda edinilen bilgilere göre;
751 senesinde Özbekistan topraklarında meydana gelen savaşta, Semerkant Beyliği askerleri bir grup Çinliyi esir alır. Onlarda kurtulmak adına, askerlere geleneksel zanaatlarından olan dut ağacı kabuğundan kağıt üretiminden bahsederler.
🔹 Hatta kurtuldukları takdirde bu
zanaatı onlara öğreteceklerini dile getirirler. Dedikleri gibi de yaparlar. Çinliler tarafından öğretilen üretim türü, Semerkant bölgesinde yaygınlaşır.
EN İYİ ÖZELLİKLERE SAHİP KAĞIT TÜRÜ
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Semerkant adı verilen bu kağıt çeşidinin ünü, bilindiği kadar 9. ve 10. asırlarda Asya kıtası dışında Avrupa'ya kadar ulaştığı söylenir. Hatta kaynaklarca, o dönemlerde kaleme alınan eserlerin çoğunun, Semerkant kağıdı üzerine yazıldığı bilinmektedir.
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10. yüzyıla gelindiğinde ise dünyadaki en pürüzsüz, dayanıklı, ince ve hatta mürekkebi fazla emmeyen kağıt çeşitleri, Semerkant merkezli kağıt üretim atölyelerinde, üretilir hale gelmiştir.
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