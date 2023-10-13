300 yıl saklanabilen Semerkant kağıdı

UZUN YILLAR SAKLANABİLEN KAĞIT TÜRÜ

🔹 Semerkant kağıdı, Çinli esirlerden öğrenilen ve ilkel yöntemler kullanılarak elde edilen bir maddeye dönüşür. Dut ağacının bu serüveni öyle kola değildir, bunun için tam 10 güne ihtiyaç vardır.

🔹 Dut ağacından elde edilen kağıt türü, diğer çeşitlere göre çok daha dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Özbekistan'ın kadim kentlerinden birinin adını alan Semerkant kağıdı, 300 yıldan fazla da saklanabilmektedir.