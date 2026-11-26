Hicri aylar isimlerini nereden alıyor?
Miladi 5. yüzyılın başlarında Hz. Peygamber'in beşinci kuşaktan dedesi Kilab b. Mürre tarafından şekillendirilen Hicri ay isimleri, yüzyıllardır İslam dünyasının zaman algısını belirliyor. Peki bu ayların adları neye göre verildi ve anlamları neler?
Muharrem
◼ Kelime anlamı itibarıyla haram kılınmış, yasaklanmış ve kutsal, saygı duyulan anlamına gelen muharrem, haram aylardan yani savaşmanın yasak sayıldığı dört kutsal aydan biridir. Tabii İslam öncesi dönemde bu ay, bugünkü adıyla doğrudan anılmıyordu. Eski Araplar yılın ilk altı ayını ikişer aylık gruplar halinde adlandırır; safer, rebî ve cumâdâ isimlerinin başına evvel (ilk) veya sânî/âhir (ikinci) eklerdi. Muharrem ayı da o dönemde saferü'l-evvel adıyla biliniyordu. İlk iki aya birlikte saferân (iki safer) denmesi ve bunların haram aylardan sayılması nedeniyle birinci safer, saferü'l-muharrem şeklinde de anılırdı.
◼ Zamanla buradaki muharrem sıfatı öne çıkarak ayın özel adına dönüştü. İkinci ay ise tek başına safer olarak kaldı. İslam öncesi dönemde receb ayı için de muharrem kelimesinin kullanılması, bu ifadenin başlangıçta bir özel isimden ziyade kutsallık bildiren bir vasıf olduğunu gösterir. Muharrem ayı, takvim sistemindeki yerini ise Hz. Ömer döneminde, hicretin 17. yılında (638), Efendimiz ve ashabının Medine'ye hicretinin takvim başlangıcı kabul edilmesiyle birlikte aldı.
📌Osmanlı arşiv belgelerinde ise muharrem ayının adı genellikle "م" harfiyle kısaltılırdı.
Safer
◼ Kameri takvimin ikinci ayı olan safer kelimesi sözlükte boş kalmak, boşluk gibi anlamlara gelir. Ayın bu isimle anılmasının ardında ise birbirinden farklı yorumlar bulunur. Safer ayının isimlendirilmesindeki ilk rivayet muharrem kelimesinin müstakil ay adına dönüşmesiyle ikinci ay adının yalnızca safer olarak kalmasıdır.
◼ Ayrıca bir diğer yaygın görüşe göre, haram ay olan muharremin ardından Cahiliye Araplarının savaşa çıkıp yerleşim yerlerinin boş kalması veya baskın yapılan evlerin eşyalarının boşaltılması nedeniyle bu ad verilmiştir. Safer ayının ismini Yemen'deki Saferiyye panayırından aldığına dair rivayetler de mevcuttur.
◼ Ayrıca Cahiliye döneminde Safer ayına dair yaygın uğursuzluk algıları bulunuyordu. Bu ayda umrenin büyük günah sayılması, evliliklerin veya yeni işlerin hayırsız görülmesi gibi inanışlar söz konusuydu. İslam'da bu tür batıl kabuller reddedilirken, ayın çıkışını müjdelemeye dair hadis diye aktarılan bazı sözlerin ya da bu aya özel uydurulmuş namaz/dua rivayetlerinin asılsız olduğu kabul edilir. İslam'la birlikte bu olumsuz algıyı dengelemek için Müslümanlar saferü'l-hayr ve saferü'l-muzaffer gibi ifadeler de kullanmıştır.
📌Osmanlı arşiv kayıtlarında ise ayın adı "ص" harfiyle kısaltılırdı.
Rebîü'l-evvel ve Rebîü'l-âhir
◼ Kameri takvimde saferi izleyen üçüncü ay rebîü'l-evvel (birinci rebî), dördüncü ay ise rebîü'l-âhir ya da rebîü's-sânî (ikinci rebî) adıyla bilinir. Sözlükte bahar, bahar yağmuru, bolluk ve bereket gibi karşılıkları bulunan rebî kelimesi Arapçada hem ay hem mevsim adı olarak kullanılmıştır. Dil bilginleri bu sözcüğü bir yerde ikamet etmek, bahar mevsiminde konaklamak; bahar evi, yurt anlamlarındaki köklerle ilişkilendirir. Havanın yumuşadığı zamanlarda Arapların yerleşip hayvanlarını otlatmalarının bu adlandırmada etkili olduğu aktarılır.
◼ Eski Arap dünyasında "rebî" sözcüğü iki ayrı mevsim için de kullanılırdı. Çiçeklerin açtığı bahar dönemine rebîülevvel, meyvelerin olgunlaştığı güz dönemine ise rebîüssânî denirdi. Kameri yıl güneş yılından kısa olduğu için aylar mevsimler arasında gezse de bu isimlendirmelerin ilk konulduğu dönemdeki iklim ve konaklama şartlarını yansıttığı kabul edilir. İslam tarihinde ise rebîülevvel, Hz. Peygamber'in doğumu, hicret yolculuğunun Medine'ye ulaşması ve vefatının bu ayda gerçekleşmesi nedeniyle Müslümanların hafızasında özel bir yer edinmiştir.
📌Osmanlı arşiv belgelerinde rebîülevvel "را", rebîülâhir ise "ر" kısaltmasıyla gösterilirdi.
Cemâziye'l-evvel ve Cemâziye'l-âhir
◼ Rebîülâhirin ardından gelen beşinci ve altıncı aylar, Arapça asıl biçimleriyle cumâde'l-ûlâ ve cumâde'l-âhire olarak adlandırılır. Türkçede ise bu isimler cumâde'l-ûlâ/ cumâde'l-âhire daha sık biçimde cemâziye'l-evvel / cemâziye'l-âhir şeklinde yerleşmiştir. Sözlükte soğuk ve kurak anlamlarına gelen cumâdâ kelimesinin, bu ayların adlandırıldığı dönemde etkili olan sert soğuklar veya kuraklıkla bağlantılı olduğu aktarılır.
◼ Cemâziyelevvel ifadesi aynı zamanda "Cemâziyelevvelini bilmek" deyimiyle dilimizde yer edinmiştir. Tarihsel anlatılarda bu iki ayla ilişkilendirilen çeşitli hadiseler yer alır; eski Arap kültüründe cumâdâ ile receb arasındaki dönemin şaşırtıcı gelişmelere sahne olduğu yönünde yaygın bir söz de bulunur.
📌Geçmişte cemaziyelevvel için câ (جا), cemaziyelahir için ise c (ج) kısaltması tercih edilirdi; Osmanlı belgelerinde ise her iki ay birlikte "cemazeyn" (جماذين) biçiminde kısaltılırdı.
Haram aylarda ne yapılmaz? Haram aylar nelerdir? Haram aylar neden haram?
"Allahım, receb ve şâbanı bize mübarek kıl ve bizi ramazana ulaştır!"
(Müsned, I, 259; Ebû Nuaym, VI, 269)
Receb
◼ Sözlükte korkmak, saygı duymak ve tazim göstermek anlamlarına gelen köklerden türeyen receb, savaşmanın haram sayıldığı dört kutsal aydan biridir ve dini geleneğimizdeki üç ayların başlangıcını oluşturur. İslam kültüründe receb ayının fazileti, oruç ve kurban gibi uygulamalar etrafında çeşitli rivayetler ve fıkhi değerlendirmeler bulunurken; ayın adı, savaş yasağının getirdiği hürmet ve sükûnet atmosferiyle doğrudan bağlantılıdır.
📌Osmanlı arşiv belgelerinde receb ayı çoğunlukla "ب" harfiyle kısaltılır ve şerif ya da mürecceb gibi ifadelerle birlikte yazılırdı.