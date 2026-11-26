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Muharrem

◼ Kelime anlamı itibarıyla haram kılınmış, yasaklanmış ve kutsal, saygı duyulan anlamına gelen muharrem, haram aylardan yani savaşmanın yasak sayıldığı dört kutsal aydan biridir. Tabii İslam öncesi dönemde bu ay, bugünkü adıyla doğrudan anılmıyordu. Eski Araplar yılın ilk altı ayını ikişer aylık gruplar halinde adlandırır; safer, rebî ve cumâdâ isimlerinin başına evvel (ilk) veya sânî/âhir (ikinci) eklerdi. Muharrem ayı da o dönemde saferü'l-evvel adıyla biliniyordu. İlk iki aya birlikte saferân (iki safer) denmesi ve bunların haram aylardan sayılması nedeniyle birinci safer, saferü'l-muharrem şeklinde de anılırdı.

◼ Zamanla buradaki muharrem sıfatı öne çıkarak ayın özel adına dönüştü. İkinci ay ise tek başına safer olarak kaldı. İslam öncesi dönemde receb ayı için de muharrem kelimesinin kullanılması, bu ifadenin başlangıçta bir özel isimden ziyade kutsallık bildiren bir vasıf olduğunu gösterir. Muharrem ayı, takvim sistemindeki yerini ise Hz. Ömer döneminde, hicretin 17. yılında (638), Efendimiz ve ashabının Medine'ye hicretinin takvim başlangıcı kabul edilmesiyle birlikte aldı.

📌Osmanlı arşiv belgelerinde ise muharrem ayının adı genellikle "م" harfiyle kısaltılırdı.

Muharrem ayının önemi ve Hicri yılbaşı