Rebiülevvel Ayında Gerçekleşen Önemli Olaylar

1 /9 Rebiülevvel Ayı Ne Zaman? İslam Tarihinin Dönüm Noktalarına Ev Sahipliği Yapan Mübarek Ay















🌎İslam tarihinde Rebiülevvel ayının hem sevinçli hem de hüzünlü pek çok önemli dönüm noktasına ev sahipliği yaptığı kabul edilir. Rebiülevvel ayı, Hz. Peygamber'in doğumu, Mekke'den Medine'ye hicreti ve vefatı gibi İslam tarihinin en büyük dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış mübarek bir zaman dilimidir.

🌎Hem Mevlid geleneğinin doğuşuna hem de ilk mescidlerin inşasıyla İslam toplumunun temellerinin atılmasına vesile olan bu ay, Müslümanlar için son derece önemlidir.

Rebiülevvel ayı ne zaman?

Hicri takvimin üçüncü ayıdır. 2026 yılında 14 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasına denk gelir.

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