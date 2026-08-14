Rebiülevvel Ayında Gerçekleşen Önemli Olaylar
İslam takviminin üçüncü ayı olan Rebiülevvel, kelime anlamıyla "ilkbahar"ı simgelediği gibi insanlık için de gerçek bir manevi baharın başlangıcıdır. Bu ayı müstesna kılan en temel unsur; alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Peygamber'in (s.a.v.) dünyaya teşrif ederek cehalet karanlığını aydınlatmış olması ve fani dünyadaki vazifesini tamamlayıp Yüce Yaratan'a yine bu ayda kavuşmasıdır. İçinde hem büyük bir sevinci hem de derin bir hüznü barındıran Rebiülevvel ayı, Müslümanlar için Efendimiz'in (s.a.v.) güzel ahlakını kuşanma, sünnetini ihya etme ve hayatı yeniden tefekkür etme zamanıdır.
🌎İslam tarihinde Rebiülevvel ayının hem sevinçli hem de hüzünlü pek çok önemli dönüm noktasına ev sahipliği yaptığı kabul edilir. Rebiülevvel ayı, Hz. Peygamber'in doğumu, Mekke'den Medine'ye hicreti ve vefatı gibi İslam tarihinin en büyük dönüm noktalarına ev sahipliği yapmış mübarek bir zaman dilimidir.
🌎Hem Mevlid geleneğinin doğuşuna hem de ilk mescidlerin inşasıyla İslam toplumunun temellerinin atılmasına vesile olan bu ay, Müslümanlar için son derece önemlidir.
Rebiülevvel ayı ne zaman?
Hicri takvimin üçüncü ayıdır. 2026 yılında 14 Ağustos-11 Eylül tarihleri arasına denk gelir.
🌎Genel kabule göre Hz. Muhammed (s.a.v.) bu ayın 12. günü Pazartesi günü dünyaya gelmiş ve bu müstesna gün, Müslüman topluluklarda asırlar boyu süren mevlid geleneğinin doğmasına vesile olmuştur.
🌎Bu ayın Müslümanlar için önemli olmasının en temel sebebi Efendimiz (s.a.v.)'in bu ay içerisinde dünyaya gelmiş olmasıdır. İslam tarihçilerinin büyük çoğunluğu, Resul-i Ekrem'in Fil Vak'ası'nın yaşandığı yıl dünyaya geldiği konusunda hemfikirdir.
🌎Takvim hesaplamalarındaki farklara bağlı olarak bu tarih miladi 569, 570 veya 571 yıllarıyla eşleştirilir. Yaygın kabule göre Hz. Peygamber, ilkbahara denk gelen Rebiülevvel ayının 12. gününde gündüz saatlerinde doğmuştur. Ancak ayın farklı günlerine ya da sabaha karşı dünyaya geldiğine işaret eden rivayetler de mevcuttur.
🌎Doğumun pazartesi günü gerçekleştiği bilgisi daha güçlü kaynaklara dayanırken, miladi takvime göre 20 Nisan tarihine denk geldiği yönündeki görüş ise tartışmalıdır.
🌎İslam medeniyetinin önünü açan büyük hicret olayı da, Rebiülevvel ayının o bereketli ikliminde gerçekleşti. Mekke'nin daralan sokaklarında işkenceye, baskıya ve boykotlara maruz kalan ilk Müslümanlar; inançlarını özgürce yaşayabilmek adına önce adalet ülkesi Habeşistan'a, ardından bağrını onlara açacak olan Medine'ye yöneldiler.
🌎Tarih boyunca her peygamberin kaderinde yer alan bu kutlu göç, Hz. Muhammed (s.a.v.) ve sadık dostu Hz. Ebu Bekir'in Sevr Mağarası'ndaki ilahi muhafazasıyla kenetlendi. Çölün yakıcı kumları üzerinde, takipten ve tehlikelerden geçerek adeta yeni bir çağın kapısını araladı.
Hicret ne demek? Müslümanlar neden Mekke'den Medine'ye hicret etmiştir?
🌎Rebiülevvel ayında Medine ufuklarında sevinçle karşılanan bu varış, karanlıktan aydınlığa geçişin en somut simgesi oldu. Mekkeli muhacirler ile Medineli ensar arasında kurulan kardeşlik bağı (muahat), adil bir devletin, köklü bir medeniyetin ve hukukun temellerini attı.
🌎İbadetlerin, toplumsal kuralların ve gönül bağlarının şekillendiği bu büyük dönüm noktası, İslam tarihinin kalbi sayılarak hicri takvimin de başlangıcı kabul edildi.