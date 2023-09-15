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Rebiülevvel nedir, Rebiülevvel ayının önemi nedir?

Rebiülevvel ayı Müslümanlar açısından oldukça önemli bir aydır. Bu mübarek ayda Peygamber Efendimiz (SAV) nuruyla yeryüzünü aydınlatarak alemlere rahmet olarak dünyaya gelmiştir. Rebiülevvel ayının 12'inci gecesi dünya ve ahiret rehberimiz olan Peygamberimiz'in (SAV) doğum günüdür ve zamanla Mevlid Kandili olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu yıl Mevlid Kandili'nin hangi gün kutlanacağı Müslümanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki 2023 Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel'in önemi nedir? Sizin için araştırdık.

Giriş Tarihi: 15.09.2023 14:26 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 14:31
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Rebiülevvel nedir?

🔸 Hicri yılın üçüncü ayına Rebiülevvel denir. Arapça bir kelime olan rebi sözlükte bolluk, bereket bahar ve bahar yağmuru anlamlarına gelir.

🔸 Rebi sözcüğü mevsim ve ay adı olarak kullanılır. Bu sözcük ikamet etmek, bahar evi, mahalle, yurt anlamlarına gelen "rba" kökünden türemiştir.

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🔸 Rebiülevvel ayının İslam ve Müslümanlar açısından ayrı bir önemi vardır. Peygamber Efendimiz (SAV) Rebiülevvel ayının on ikisinde bir pazartesi günü dünyaya geldi.

🔸 Bugün mübarek gün kutlanmaya başlayarak Müslümanlar arasında bir mevlid geleneğinin oluşmasına yol açtı. Peygamberimizin (SAV) yaşadığı dönemde böyle bir uygulama olmadığı biliniyor.

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🔸 2023 yılında Rebiülevvel ayı, 16 Eylül Cumartesi günü başlayıp 15 Ekim Pazar günü son bulacak.

🔸 Bu ayda içinde Müslümanlar için önemli addedilen bir kandil de yer alıyor. Bu yıl Mübarek Mevlid Kandili 26 Eylül 2023 tarihinde idrak edilecek.

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Rebiülevvel ayında neler oldu?

🔸 İslam tarihi açısından oldukça önem arz eden hicret bu ay da gerçekleşmiştir. Mescidi Nebevi'nin inşasına da bu ay da başlanmıştır.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), Safer ayının sonlarına doğru Hz. Ebubekir (RA) ile Sevr mağarasında kalır. Rebiülevvel'in 1'inci günü mağaradan ayrılarak Medine'ye doğru yola çıkar. Burada Rebiülevvel'in 8'inci günü Kuba'ya vararak Kuba Mescidi'ni inşa ettiği bilinir.

İslam'da ilk hicret ne zaman ve nerede yapılmıştır?

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🔸 Rebiülevvel'in 12'inci günü Medine'ye yola çıkarak Ranuna vadisinde ilk cuma namazını kıldırdı ve sonrasında Medine'ye vardı.

🔸 Görüş birliğine göre Peygamberimiz (SAV), Rebiülevvel ayında vefat etmiştir. Bu mübarek ayda bol bol salavat getirmek, bizlere rehber olarak gönderilen Peygamberimiz'i (SAV) anmak ve onun sünnetlerini gerçekleştirmeye çabalamak oldukça önemlidir.

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