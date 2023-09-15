Rebiülevvel nedir, Rebiülevvel ayının önemi nedir?

Rebiülevvel ayında neler oldu?

🔸 İslam tarihi açısından oldukça önem arz eden hicret bu ay da gerçekleşmiştir. Mescidi Nebevi'nin inşasına da bu ay da başlanmıştır.

🔸 Peygamber Efendimiz (SAV), Safer ayının sonlarına doğru Hz. Ebubekir (RA) ile Sevr mağarasında kalır. Rebiülevvel'in 1'inci günü mağaradan ayrılarak Medine'ye doğru yola çıkar. Burada Rebiülevvel'in 8'inci günü Kuba'ya vararak Kuba Mescidi'ni inşa ettiği bilinir.

İslam'da ilk hicret ne zaman ve nerede yapılmıştır?