Rebiülevvel nedir, Rebiülevvel ayının önemi nedir?
Rebiülevvel nedir, Rebiülevvel ayının önemi nedir?
Rebiülevvel ayı Müslümanlar açısından oldukça önemli bir aydır. Bu mübarek ayda Peygamber Efendimiz (SAV) nuruyla yeryüzünü aydınlatarak alemlere rahmet olarak dünyaya gelmiştir. Rebiülevvel ayının 12'inci gecesi dünya ve ahiret rehberimiz olan Peygamberimiz'in (SAV) doğum günüdür ve zamanla Mevlid Kandili olarak kutlanmaya başlanmıştır. Bu yıl Mevlid Kandili'nin hangi gün kutlanacağı Müslümanlar tarafından oldukça merak ediliyor. Peki 2023 Mevlid Kandili ne zaman? Rebiülevvel'in önemi nedir? Sizin için araştırdık.
Giriş Tarihi: 15.09.2023
14:26
Güncelleme Tarihi: 15.09.2023
14:31