Türk dünyasının ilk akıllı şehri: Arkadağ
Türkmenistan'ın Ahal ilinin merkezi Arkadağ,Türk dünyasında "akıllı şehir" projesine uygun olarak inşa edilen ilk akıllı kent olarak faaliyete geçmişti. Bu kent, Aşkabat'ın batısında bir düzlükte yer alıyor. Arkadağ şehrine daha önce "Akıllı Şehir Mükemmellik Ödülü'' verildi. Bugünlerde ise aldığı "Yüksek Kalite Ödülü" ile adından söz ettiriyor. Türkmenistan'ın önemli atılımlarından biri olarak kabul edilen Arkadağ'ın ikinci etabında yaklaşık 64 bin kişiye ev sahipliği yapmasının planlandığı ifade ediliyor.
🔹 Türk dünyasında atılımlarıyla öne çıkan Türkmenistan'da, Oğuz Türklerinin soyundan gelen Türkmenler, teknolojiyi başarılı şekilde kullanıp, ülkelerinde bunu işlemişler ve "akıllı" şehir" adı verilen konseptle Arkadağ şehrini inşa etmişlerdir.
🔹 Arkadağ, Ahal Teke diyarı Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ın 30 kilometre güneybatısında bulunmaktadır. Akıllı şehir, Anav yerine Ahal ilinin merkezi olarak inşa edilmiştir. Arkadağ ismi ise Türkmenistan'ın eski Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un lakabından gelmektedir.
Ahal Teke
Türkmenistan Ahal Teke ile birlikte anılır. Ahal Teke Türkmen atıdır. Parlak derilerinden ötürü ''Altın Atlar'' olarak anılırlar. Bu atlar; hız, dayanıklılık, zeka ve ayırt edici metalik parlaklıklarıyla ünlüdürler. Ahal Tekeler en eski at ırklarından biri olduğu düşünülür.
Kurbankulu Berdimuhammedov kimdir?
Türkmen siyasetçi ve Türkmenistan'ın ikinci cumhurbaşkanı, Berdimuhamedov'un asıl mesleği, diş hekimliğidir.
🔹 Akıllı şehir Arkadağ'ın inşası için bir tasarım yarışması da yapılmıştır. Beş ayrı başvuru içinden seçilen proje sonucunda Arkadağ şehri planlanır.
🔹 Karar verildikten sonra ise merkezi bir mimari plana göre şehir inşa edilmiştir. Akıllı şehir denmesinin nedeni, adından anlaşılacağı üzere fazlasıyla teknolojik olmasıdır.
🔹 Akıllı şehre göre binalar simetrik inşa edilirken sokaklar ise boylu boyunca uzanan beyaz mermerler ile kaplanmıştır. Akıllı şehir başta Türkmenistan'ın ardından Türk dünyasının ilk akıllı kenti olması hasebiyle büyük önem taşır.
🔹 Arkadağ şehri, İdari olarak; Kerizek ve Gorcav olmak üzere iki ilçeye ayrılmış durumda.
🔹 Akıllı şehrin, 29 Haziran 2023 tarihinde açılışı gerçekleştirildi. Bu açılışta ülkemizdeki önemli bürokratlardan katılımcılar yer aldı. Kentin bir televizyon kanalı ve bir gazetesi bulunuyor.
🔹 Arkadağ şehrinin şimdiden "Yokary Liga" yani üst ligte oynayan FK Arkadağ adında bir futbol takımı dahi mevcut.