Türk dünyasının ilk akıllı şehri: Arkadağ

Yayınlanma Tarihi: Aralık 05, 2024 Aralık 05, 2024 10:11







Türkmenistan'ın Ahal ilinin merkezi Arkadağ,Türk dünyasında "akıllı şehir" projesine uygun olarak inşa edilen ilk akıllı kent olarak faaliyete geçmişti. Bu kent, Aşkabat'ın batısında bir düzlükte yer alıyor. Arkadağ şehrine daha önce "Akıllı Şehir Mükemmellik Ödülü'' verildi. Bugünlerde ise aldığı "Yüksek Kalite Ödülü" ile adından söz ettiriyor. Türkmenistan'ın önemli atılımlarından biri olarak kabul edilen Arkadağ'ın ikinci etabında yaklaşık 64 bin kişiye ev sahipliği yapmasının planlandığı ifade ediliyor.