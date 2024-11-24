2025 Türk Dünyası Başkenti: Aktau

"Türk Dünyası Kültür Başkenti" bayrağını bu sene "Aktau" kenti devraldı. Kazakistan tarihi bir şehri olan Aktau, 2025 yılı için TÜRKSOY tarafından seçildi. Başta Kazakistan için büyük önem taşıyan bu yer, 2025 yılında Türk dünyasının bir sembolü oldu. Peki, neden burası seçildi ve buranın ehemmiyeti nedir? İşte, sizler için araştırdık.