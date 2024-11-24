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2025 Türk Dünyası Başkenti: Aktau

"Türk Dünyası Kültür Başkenti" bayrağını bu sene "Aktau" kenti devraldı. Kazakistan tarihi bir şehri olan Aktau, 2025 yılı için TÜRKSOY tarafından seçildi. Başta Kazakistan için büyük önem taşıyan bu yer, 2025 yılında Türk dünyasının bir sembolü oldu. Peki, neden burası seçildi ve buranın ehemmiyeti nedir? İşte, sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 24.11.2024 16:51 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 17:01
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TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜR BAŞKENTLERİ
TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜR BAŞKENTLERİ

🔹 TÜRKSOY katılımcıları her sene, bir tane "Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçiyor. 2023'te Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı Şuşa olmuştu, 2024 yılında ise Türkmenistan'ın Anev şehri oldu.

🔹 Bu çalışmanın amacı ise Türk halklarının geleneksel ve modern sanatlarını bir araya getiren konserler, sergiler ve özel toplantılarla Türk dünyasının zengin kültürel mirasını geniş bir kitleye tanıtmak.

2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti

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2025 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENT: AKTAU
2025 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENT: AKTAU

🔹 Aşkabat'ta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) 41. toplantısını düzenlendi. Bu toplantı da Aktau'nun 2025'in Türk dünyasının kültür başkenti olacağı duyurulmuş oldu.

🔹 TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev; Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye'den kültür alanında temsilciler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri toplantıya katıldı.

Aşkabat neresi?

Aşkabat, Türkmenistan'ın başkentidir. Türkmenistan'ın en büyük şehirlerinden biri olan Aşkabat, İran sınırı yakınında, Kopet Dağları'nın eteğinde, Karakum Çölü'nde bir vahada bulunuyor.

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KAZAKİSTAN KÜLTÜR VE ENFORMASYON BAKANLIĞI
KAZAKİSTAN KÜLTÜR VE ENFORMASYON BAKANLIĞI

🔹 Düzenlenen bu toplantının amacı, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre "kardeş Türk devletleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak kültürel mirasın tanıtılması" bulunuyor.

🔹 Katılımcılar, Aktau'nun kültür başkenti seçilmesiyle birlikte etkinlik planlarını, Türk dünyasının ortak mirasının yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilir iş birliğini seçti.

Türk dünyasından büyük adım: Ortak alfabe

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MANGİSTAU
MANGİSTAU

🔹 Yapılan toplantıda, kültür başkentliği bayrağı Türkmenistan'ın Anev kentinden Aktau'ya teslim edildi. Törenin ardından Mangistau bölgesinden gelen delegasyon ise ülkelerine döndü.

🔹 Geleneksel Kazak müziğinin mümtaz sanatçısı Aygül Kosanova, Aktau'nun bu ünvanı kazanmasının sadece bir onur değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğu ifadelerinde bulundu.

Mangistau nerede?

Mangistau, Kazakistan'da yer almakta. Burası, Aktau'nun ve Hazar Denizi kıyısının 20 kilometre doğusunda, Mangyshlak Yarımadası'ndaki çölde konumlanıyor.

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AKTAU'DA GÖRÜLMESİ GEREKEB YERLER
AKTAU’DA GÖRÜLMESİ GEREKEB YERLER

🔹 2025 senesinde Mangistau eyaletinin idari merkezi Aktau'da Türk dünyasının kültür başkenti yılı görkemli bir törenle açılması bekleniyor. Yıl boyunca Türk dilli ülkelerden sanatçıların katılacağı ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çeşitli programların yapılması planlanıyor.

🔹 Türk dünyasının başkenti seçilen bu yerde görülmesi ve gezilmesi gereken yerler; Beket-Ata Camii, Aktau Tarih Müzesi, Aktau Kanyonu, Saura Geçidi, Toplar Vadisi ve Mangistau Çölü'dür.

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