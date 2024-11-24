2025 Türk Dünyası Başkenti: Aktau
"Türk Dünyası Kültür Başkenti" bayrağını bu sene "Aktau" kenti devraldı. Kazakistan tarihi bir şehri olan Aktau, 2025 yılı için TÜRKSOY tarafından seçildi. Başta Kazakistan için büyük önem taşıyan bu yer, 2025 yılında Türk dünyasının bir sembolü oldu. Peki, neden burası seçildi ve buranın ehemmiyeti nedir? İşte, sizler için araştırdık.
Giriş Tarihi: 24.11.2024
16:51
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024
17:01
TÜRK DÜNYASININ KÜLTÜR BAŞKENTLERİ
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TÜRKSOY katılımcıları her sene, bir tane " seçiyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti" 'te 2023 'ın işgalden kurtardığı Azerbaycan olmuştu, Şuşa yılında ise 2024 şehri oldu. Türkmenistan'ın Anev
🔹 Bu çalışmanın amacı ise Türk halklarının geleneksel ve modern sanatlarını bir araya getiren konserler, sergiler ve özel toplantılarla
Türk dünyasının zengin kültürel mirasını geniş bir kitleye tanıtmak.
2024 Türk Dünyası Kültür Başkenti
2025 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENT: AKTAU
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Aşkabat'ta Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı 41. toplantısını düzenlendi. Bu toplantı da (TÜRKSOY) Aktau'nun 2025'in Türk dünyasının kültür başkenti olacağı duyurulmuş oldu.
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TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev; 'den kültür alanında temsilciler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri toplantıya katıldı. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye
Aşkabat neresi?
Aşkabat, Türkmenistan'ın başkentidir. Türkmenistan'ın en büyük şehirlerinden biri olan Aşkabat, İran sınırı yakınında, Kopet Dağları'nın eteğinde, Karakum Çölü'nde bir vahada bulunuyor.
KAZAKİSTAN KÜLTÜR VE ENFORMASYON BAKANLIĞI
🔹 Düzenlenen bu toplantının amacı,
'nın verdiği bilgiye göre Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı bulunuyor. "kardeş Türk devletleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak kültürel mirasın tanıtılması"
🔹 Katılımcılar,
Aktau'nun kültür başkenti seçilmesiyle birlikte etkinlik planlarını, Türk dünyasının ortak mirasının yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilir iş birliğini seçti.
Türk dünyasından büyük adım: Ortak alfabe
🔹 Yapılan toplantıda, kültür başkentliği bayrağı
Türkmenistan'ın Anev kentinden 'ya teslim edildi. Törenin ardından Aktau Mangistau bölgesinden gelen delegasyon ise ülkelerine döndü.
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Geleneksel Kazak müziğinin mümtaz sanatçısı Aygül Kosanova, Aktau 'nun bu ünvanı kazanmasının sadece bir onur değil, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğu ifadelerinde bulundu.
Mangistau nerede?
Mangistau, Kazakistan'da yer almakta. Burası, Aktau'nun ve Hazar Denizi kıyısının 20 kilometre doğusunda, Mangyshlak Yarımadası'ndaki çölde konumlanıyor.
AKTAU'DA GÖRÜLMESİ GEREKEB YERLER
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2025 senesinde eyaletinin idari merkezi Mangistau Aktau'da Türk dünyasının kültür başkenti yılı görkemli bir törenle açılması bekleniyor. Yıl boyunca Türk dilli ülkelerden sanatçıların katılacağı ve kültürel bağların güçlendirilmesine yönelik çeşitli programların yapılması planlanıyor.
🔹 Türk dünyasının başkenti seçilen bu yerde görülmesi ve gezilmesi gereken yerler;
Beket-Ata Camii, Aktau Tarih Müzesi, Aktau Kanyonu, Saura Geçidi, Toplar Vadisi ve Mangistau Çölü'dür.
Türkistan'ın kalbi: Registan Meydanı