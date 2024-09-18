Türk dünyasından büyük adım: Ortak alfabe
"Bizim herhangi bir vatandaşımız Türk Cumhuriyetlerine gittiğinde tabelaları ve yazıları okuyabilecek" Bu, "Ortak Türk Alfabesi" kararından sonra TDK Başkanı Osman Mert'in yaptığı açıklama. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk Dil Kurumu ve Uluslararası Türk Akademisi tarafından desteklenen Ortak Alfabe Komisyonu'nun son yaptığı toplantıda, 34 harften oluşan Latin alfabesi kararı alındı. Peki, bu karar neleri değiştirecek ve süreç neleri kapsıyor? İşte, tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 19.09.2024
08:26
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
08:38
ORTA ASYA DEĞİL TÜRKSİTAN
🔸 Türk dünyasında son dönemlerde önemli gelişmeler yaşanıyor. Bunların başında
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarda, ifadesi yerine "Orta Asya" tabirine yer vermesi geliyor. "Türkistan"
🔹 Tüm Türkleri yakından alakadar eden bir diğer gelişme ise Türk devletlerinden oluşan Türk Birliği Teşkilatı'nda yaşandı.
TDT'nın kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, oluşan 34 harften önerisi üzerinde uzlaştığını açıkladı. "Ortak Türk Alfabesi"
Orta Asya değil Türkistan
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI
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Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasındaki kapsamlı iş birliğini hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda Bu doğrultuda alınan kararlardan önce TDT'nın ne zaman ve nasıl kurulduğuna bir göz atalım. 2009 senesinde kurulan uluslararası bir topluluktur.
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Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi veya Türk Konseyi'nin Türk dünyasından pek çok devletin katılımıyla bir araya geldiği bilinmekte.
TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI'NIN KURULUŞU
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. Türk Devletleri Teşkilatı'nın kurucu üyeleri arasında, Şimdi gelelim üyelerine ve gözlemci ülkelere yer almakta. 8 Ekim 2019 yılında Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan Bakü merkezli olarak gerçekleştirilen 7. Zirve'de Özbekistan, TDT'ye tam üye olarak katıldı.
🔸 2018 yılının Eylül ayında,
şehrinde düzenlenen 6. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne Macaristan, gözlemci olarak dahil olmuştur. Kırgızistan'ın Cholpon-Ata
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Türkmenistan ise 2021'in Kasım ayında, İstanbul'da düzenlenen 8. zirvede gözlemci üye statüsü kazandı. Son olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Semerkant'ta düzenlenen 9. zirve sırasında sırasında gözlemci olarak TDT'na dail olmuştur.
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SOVYET RUSYA'NIN BASKILARI
🔸 Gelelim TDT'nın aldığı karara. Bizim bildiğimiz
1991 senesinde, birçok Türk topluluğunu içinde barındıran dağıldıktan sonra ortak bir alfabe çalışması planlandı. Sovyet Rusya
🔹 Buna sebep olarak,
Evet, bilmeyenler için bu kulağa oldukça garip gelebilir. Sovyet Rusya'nın topraklarında bulunan Türklerin iletişimini engellemesi ve hatta kesmesi yatıyordu.
KAZAKİSTAN LATİN ALFABESİNE GEÇTİ
🔸 Türkiye Latin alfabesine geçtikten sonra Sovyetler Birliği içinde yaşamlarını sürdüren
Kazak, Kırgız Türkleri de daha rahat iletişim kurmak için Latin alfabesine geçmek istemiş ama Sovyetlerin engel ve baskılarıyla karşılaşmıştır.
🔹 Alfabe için İlk somut adımı
Kazakistan geçtiğimiz yıllarda attı. Nursultan Nazarbayev tarafından imzalanan 569 sayılı cumhurbaşkanlığı kararnamesinde, 2025 yılına kadar Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçileceğini duyurdu.
Nursultan Nazarbayev kimdir?
Eski Kazakistan Başkanı olan Nursultan Nazarbayev, aynı zamanda Kazakistan'ın ilk cumhurbaşkanıdır. 24 Aralık 1990'da başladığı cumhurbaşkanlığı görevinden 19 Mart 2019'da istifa etmiştir. Günümüzde Türk Devletleri Teşkilatı ömür boyu onursal başkanıdır. Aynı zamanda Kazakistan'ın başkenti Astana'nın adı, 18 Eylül 2022 tarihinde Nur-Sultan oldu.
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