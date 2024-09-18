Türk dünyasından büyük adım: Ortak alfabe

🔸 Bu doğrultuda alınan kararlardan önce TDT'nın ne zaman ve nasıl kurulduğuna bir göz atalım. Türk Devletleri Teşkilatı, Türk devletleri arasındaki kapsamlı iş birliğini hedefleyen ve bu amaç doğrultusunda 2009 senesinde kurulan uluslararası bir topluluktur.

🔹 Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi veya Türk Konseyi'nin Türk dünyasından pek çok devletin katılımıyla bir araya geldiği bilinmekte.