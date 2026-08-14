Allah'ın rızasını kazanmak: Salih amel

1 /10 Amel nedir?















Erkek olsun, kadın olsun her kim iman etmiş olarak dünya ve âhiret için yararlı iyi işler yaparsa işte onlar da cennete girerler ve zerre kadar haksızlığa uğratılmazlar. / Nisa 124

Bünyamin Tupçuoğlu'nun sesinden Nisa suresi...

Ali Derman'ın sesinden Nisa suresi...

İshak Danış & Nüvit Candaner'in sesinden Nisa suresi...

🔸 Amel, bir eylem olmasına rağmen iman ile birbirinden ayrı düşünülemez. Her ikisi arasında çok sıkı bir bağ ve ilişki bulunur. Yaradılışımızın sebebi; işleyeceğimiz iyi veya kötü amelleri nasıl yapacağımızın görülmesi yani sınanmamızdır. Bu nedenle ölüm ve hayat yaratılmıştır.

"O, hanginizin daha güzel amel yapacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratandır. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır."

Mülk,67/2

Salih amel hakkında 20 ayet