Hayatımıza rehberlik edecek 20 ayet
Kur'an, kendisinin genel anlamda insanlar, özel anlamda ise inananlar ve muttakiler için bir "hidayet" kitabı olduğunu beyan eder. Kur'an'ı okumak, her Müslüman için bir sorumluluktur. Rabbimizin son kitabı olan Kur'an-ı Kerim ışığında hayatımıza yön vermek çok önemlidir. İşte hayatımıza rehberlik edecek 20 ayet...
Giriş Tarihi: 25.10.2019
09:19
Güncelleme Tarihi: 16.10.2020
10:35
HER ŞEYİ ALLAH'IN RIZASINI KAZANMAK İÇİN YAPMAK
De ki: "Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de hepsi Alemlerin Rabbi Allah içindir."
En'am Sûresi 162. Ayet
"Onlar, Rablerinin rızasına ermek için sabreden, namazı dosdoğru kılan, kendilerine verdiğimiz rızıklardan gizli olarak ve açıktan Allah için harcayan ve kötülüğü iyilikle ortadan kaldıranlardır. İşte bunlar için dünya yurdunun iyi sonucu vardır."
Ra'd Sûresi, 13:22
"Ey iman edenler! Bir topluluk bir diğer topluluğu alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Kadınlar da diğer kadınları alaya almasın. Belki onlar kendilerinden daha iyidirler. Birbirinizi karalamayın, birbirinizi (kötü) lakaplarla çağırmayın. İmandan sonra fasıklık ne kötü bir namdır! Kim de tövbe etmezse, işte onlar zâlimlerin ta kendileridir."
Hucurât Sûresi, 49:11
İYİLİK VE TAKVADA YARDIMLAŞMA
"İyilik ve takva (Allah'a karşı gelmekten sakınma) üzere yardımlaşın. Ama günah ve düşmanlık üzere yardımlaşmayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü Allah'ın cezası çok şiddetlidir."
Mâide Sûresi, 5:2
AKRABA VE YOKSULLARI KORUMAK
"Öyle ise akrabaya, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Bu, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak isteyenler için daha hayırlıdır. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir."
Rûm Sûresi, 30:38