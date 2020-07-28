Salih amel hakkında 20 ayet
Yüce Allah'ın ve Resulü'nün rızasına uygun olan bütün işler, salih amel olarak adlandırılır. Hayırlı işlerin ise bir sınırı yoktur. Kul olma bilinciyle söylenen her hayırlı söz, Allah'ın hoşnutluğunu amaçlayan her iyi niyet birer salih ameldir. İnsanoğlunun yaratılış gayelerinden biridir. Kur'an-ı Kerim'de örnek olarak gösterilen salih insanlar ve ameller hakkında pek çok ayet bulunur.
Giriş Tarihi: 28.07.2020
08:55
Güncelleme Tarihi: 28.07.2020
09:26
İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, "Bu daha önce de bize rızık olarak verilendir" derler. O kendilerine, benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar.
Bakara Suresi, 25. ayet
İman ile amel arasındaki ilişki
İman edip hayırlı işler yapanlara gelince, onlar da cennetliktirler; onlar orada ebedî kalacaklardır.
Bakara Suresi, 82. ayet
İnanıp iyi işler yapanları da, içinde ebediyen kalmak üzere, zemininde ırmaklar akan cennetlere sokacağız. Orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onları koyu bir gölgeliğe alacağız.
Nisâ Suresi, 57. ayet
Hayatımıza rehberlik edecek 20 ayet
İman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanları, içinde ebedî kalmak üzere, altından ırmaklar akan cennetlere koyacağız. Allah bunu hak bir söz olarak vaad etti. Söz bakımından Allah'tan daha doğru kim olabilir!
Nisâ Suresi, 122. ayet
Hepiniz dönüp O'nun huzurunda toplanacaksınız, bu Allah'ın gerçek vaadidir. O, baştan yaratır, sonra da yaratmayı tekrar eder ki, iman edip dünya ve âhiret için yararlı işler yapanları adaletle ödüllendirsin! İnkâr yolunu tutmaları sebebiyle münkirlerin nasibi kaynar bir içecek ve acı veren bir azaptır.
Yûnus Suresi, 4. ayet
İyilik ve hayırda yarışmak ile ilgili hadisler