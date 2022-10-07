Mevlid Gecesi'ni nasıl ihya etmeliyiz?

Kutlu bir dünyaya geliş: Mevlid Gecesi
Asırlardır büyük bir coşku ve huşu içerisinde ihya edilen Mevlid Kandili dini açıdan olduğu...
Tüm Müslüman aleminin kalbi o gece tek bir yerde atar. O kutlu gün ise "Mevlid-i Nebi Gecesi"dir. Bütün mahlukata rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili, ruhumuzun ve kalbimizin arınmasına vesiledir. Bu minvalde Dr. Hüseyin Kayapınar Fikriyat izleyicileri için Mevlid Gecesi'ni nasıl ihya etmemiz gerektiğini anlattı.
💠💠💠
FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!
Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;
👉 YOUTUBE 🔔
👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Asırlardır büyük bir coşku ve huşu içerisinde ihya edilen Mevlid Kandili dini açıdan olduğu...
Peygamber Efendimiz (sav) sefere veya yolculuğa çıktığında namazını eda edebilmek için yol...
İslam düşünce ve hayatına dair içerikleri ile 24 saat Kur'an-ı Kerim dinleme fırsatı sunan...
Yazarımız, Fatma Bayram'ın Esma-i Hüsna'nın birbiriyle ilişkisini ve İsm-i Azam-ı anlattığı...
Yazarımız Fatma Bayram ile "En Güzel İsimler 99 Esma Sonsuz Mana" isimli kitabını konuştuğumuz...
Yazarımız Fatma Bayram ile "En Güzel İsimler 99 Esma Sonsuz Mana" isimli kitabını konuştuğumuz...