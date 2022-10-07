Mevlid Gecesi'ni nasıl ihya etmeliyiz?

Tüm Müslüman aleminin kalbi o gece tek bir yerde atar. O kutlu gün ise "Mevlid-i Nebi Gecesi"dir. Bütün mahlukata rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'in (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili, ruhumuzun ve kalbimizin arınmasına vesiledir. Bu minvalde Dr. Hüseyin Kayapınar Fikriyat izleyicileri için Mevlid Gecesi'ni nasıl ihya etmemiz gerektiğini anlattı.

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