Maveraünnehir'in kalbi: Buhara
Asırlar geçtikçe değeri daha çok anlaşılan, koruduğu kültürel kimliği ile her yıl yüz binleri bağrında toplayan, Türk-İslam medeniyetinin filizlendiği nadide şehirlerden olan Buhara, manevi atmosferi ile sırtımızı dayadığımız İslam kubbelerinden biri. Yetiştirdiği ilim adamları, devlet adamları, sanatçılar ile tanınan, kubbelerden oluşan siluetiyle ilmin yansıması şehirlerden olan Buhara, İslam medeniyetinin ruhunu oluşturan emsalsiz parçalardan biri...
Giriş Tarihi: 08.05.2024
10:52
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
10:55
🔸 Milletimizin
Müslümanlaşma sürecinin en güzel yansımalarından olan Buhara şehri, Zerafşan havzasında yer alan, tarihi ve manevi atmosferi ile tarih boyunca Müslümanları kendisine hayran bırakan bir şehir.
🔸 İhtişamlı
camiler, ilim yuvası medreseler, yüksek minareler, turkuazın her tonunun hakim olduğu duvarlarla çevrili Buhara, İslam medeniyetinin adeta parladığı bir şehir.
300 YIL SAKLANABİLEN SEMERKANT KAĞIDI
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Kubbetü'l İslam (İslam'ın Kubbesi) sıfatını haiz 3 şehirden biri olan Buhara, Türk - İslam medeniyeti, kültürü ve tarihi açısından emsalsiz bir noktada.
Kubbetü'l İslam nedir?
Dünya'da sadece üç şehir için kullanılan bu tabirden maksat Ahlat, Belh ve Buhara'dır.
🔸 Köklü
tarihi, asırlara meydan okuyan kültürel hazinesi, şehrin görünüşünü belirleyen harikulade mimari yapıları ile Buhara, Orta Asya'daki İslam kültürünün görünen yüzlerinden birisi olma vasfını günümüzde de sürdürüyor.
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Buhara şehrinin merkezinde bulunan Leb-i Havuz, esasında " rezervuar" anlamına geliyor. 1620 yılında yapılan havuz dekoratif bir anlam taşıyor.
🔸 Sovyet yönetimine kadar şehrin ana su kaynaklarından biri olan Leb-i Havuz,
1930'lu yıllarda hastalık yaydığı gerekçesiyle dolduruldu. Leb-i Havuz kompleksi, kuzeyde Kukeldaş medresesi, batıda Hanaka medresesi ve doğuda Nadir Divan-Beyi medresesini içine alıyor.
ORTA ASYA'DA YEŞEREN TÜRK KÜLTÜRÜ
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Leb-i Havuz kompleksi içindeki en önemli ve büyük yapılardan biri olarak Kukeldaş Medresesi'nin adı, sütkardeşi anlamına gelen Kukeldaş kelimesine dayanıyor.
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1568 yılında Abdullah Han tarafından yapıldı. 160 odası olan ve 2 katlı bir yapı olan medrese, Buhara'nın en büyük medresesi olarak biliniyor. Medresenin odaları günümüzde Özbek el zanaatı ustalarının iş yerleri olarak kullanılıyor.
🔸 Asıl caminin yanması üzerine 12. yüzyılda tekrar inşa edilen
Magak Attari Cami, Moğol istilası sırasında kumlar altında kaldığı için yıkımdan korunmuştu.
🔸 Şehrin en eski yapılarından olan
Magak Attari Camii'nin kumlardan tam manasıyla temizlenmesi 17. yüzyıla rastladı. Şehrin Yahudi mahallesi bu caminin epey yakınında bir konumdaydı.
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