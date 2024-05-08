Maveraünnehir'in kalbi: Buhara

🔸 Milletimizin Müslümanlaşma sürecinin en güzel yansımalarından olan Buhara şehri, Zerafşan havzasında yer alan, tarihi ve manevi atmosferi ile tarih boyunca Müslümanları kendisine hayran bırakan bir şehir.

🔸 İhtişamlı camiler, ilim yuvası medreseler, yüksek minareler, turkuazın her tonunun hakim olduğu duvarlarla çevrili Buhara, İslam medeniyetinin adeta parladığı bir şehir.

300 YIL SAKLANABİLEN SEMERKANT KAĞIDI