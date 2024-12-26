Türk-İslam tarihinde Halep

5 /10 FATİMİLRE DÖNEMİNDE HALEP











◼ Fakat tüm direnişe rağmen Nikephoros Phokas 962 senesinde Halep'i ele geçirmiştir. Uzun yıllar Hamdâniler ve Bizans arasında şehir için saldırılar yaşanır.

◼ Bu kargaşa ortamını fırsat bilen Fâtimîler, 1014 yılında Halep'i işgal eder. Fakat kentin kaderi tüm bu yaşananlar ile sınırla kalmayacak daha çok değişecektir.

Nikephoros Phokas kimdir?

II. Nikiforos Fokas olarak da bilinen Phokas, 963-969 arasında Bizans imparatoru olmuş bir isimdir. 10. yüzyılda Müslüman devletlere karşı elde ettiği askerî başarı, Bizans İmparatorluğu'nun yeniden güçlenmesini sağlamıştır.