1 /16 Boyu ve Ten Rengi















Enes İbni Malik (r.a.) şöyle dedi:

"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin boyu ne aşırı derecede uzun, ne de göze batacak kadar kısaydı, uzuna yakın orta boyluydu. Teni ne süt beyaz, ne de tam esmerdi. Saçı ise çok dalgalı ve kıvırcık olmadığı gibi tamamen düz de değildi."

Tirmizî, Şemâil, [116]; Buhârî, Menâkıb 23, nr. 3547.

🌹 Hz. Enes, Efendimizin boyunun ortadan daha uzun olduğunu, ten renginin ise süt beyazı ile esmer arasında, yani hafif pembeye çalan nurani beyaz olduğunu belirtmektedir. Saçları ise ne çok kıvırcık ne de tamamen düzdü, hafif dalgalıydı. Bu rivayet, Efendimizin mübarek bedeninin orantılı ve hoş bir görünüme sahip olduğunu gösterir.