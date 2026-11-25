PEYGAMBERİMİZİN MÜBAREK ŞEMAİLİNİ ANLATAN SAHİH HADİSLER
Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem), insanlığa hem manevi bir rehber hem de mükemmel bir fiziki örnek olarak gönderilmiştir. Sahabe-i Kiram'ın hayranlıkla tasvir ettiği dış görünüşü, O'nun ahlaki güzelliğiyle bütünleşen eşsiz bir heybet ve zarafet taşır. Sizler için Efendimiz'i görenlerin ifadeleriyle nakledilen, mübarek şemailini anlatan sahih hadisleri ve açıklamaları derledik.
Enes İbni Malik (r.a.) şöyle dedi:
"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin boyu ne aşırı derecede uzun, ne de göze batacak kadar kısaydı, uzuna yakın orta boyluydu. Teni ne süt beyaz, ne de tam esmerdi. Saçı ise çok dalgalı ve kıvırcık olmadığı gibi tamamen düz de değildi."
Tirmizî, Şemâil, [116]; Buhârî, Menâkıb 23, nr. 3547.
🌹 Hz. Enes, Efendimizin boyunun ortadan daha uzun olduğunu, ten renginin ise süt beyazı ile esmer arasında, yani hafif pembeye çalan nurani beyaz olduğunu belirtmektedir. Saçları ise ne çok kıvırcık ne de tamamen düzdü, hafif dalgalıydı. Bu rivayet, Efendimizin mübarek bedeninin orantılı ve hoş bir görünüme sahip olduğunu gösterir.
Yine Enes İbni Malik (r.a.) şöyle dedi:
"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz orta boylu idi; boyu ne aşırı derecede uzun ne de kısaydı. Mübarek vücudu her bakımdan güzeldi. Saçları ne kıvırcık ne de düzdü. Teninin rengi ise hafifçe pembeye çalan nurani beyazdı. Yürürken öne doğru meyilli bir şekilde yürürdü."
Tirmizî, Şemâil, [125]; Buhârî, Menâkıb 23, nr. 3547.
🌹 Bu hadis, Efendimizin orta boylu oluşunu tekrar vurgularken, vücudunun her bakımdan güzel ve organlarının birbiriyle uyumlu olduğunu belirtir. Ten renginin "hafifçe pembeye çalan nurani beyaz" olması, onun soğuk beyaz bir renkte olmadığını, hoş ve canlı bir ten rengine sahip olduğunu gösterir. Yürüyüşünün ise öne doğru meyilli, azimli ve kararlı bir tavırda olduğu ifade edilmiştir.
Berâ bin Âzib (r.a.) şöyle dedi:
"Fahr-i Cihân Efendimiz'in mübarek saçı ne çok dalgalı ne de tamamen düzdü. Orta boyluydu. Göğsü ile iki omzunun arası genişçeydi. Gür saçları başından kulak memesine kadar inerdi. Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemi kırmızı renkli bir elbise içinde görmüştüm; ben hayatımda ondan daha güzel bir varlık görmedim."
Tirmizî, Şemâil, [128]; Buhârî, Menâkıb 23, nr. 3551.
🌹 Bu hadis, Efendimizin saç yapısını (orta dalgalı), boyunu ve göğüs yapısını (genişçeydi) tasvir eder. Saçlarının kulak memelerine kadar uzadığı belirtilir. Ayrıca, Efendimizin kırmızı renkli bir elbise içinde görülmesi ve bu durumun gören üzerinde bıraktığı hayranlık vurgulanır. Kırmızı elbise giyme meselesi hadis âlimleri arasında farklı yorumlansa da, bu rivayet Efendimizin estetik görünümünü ve güzelliğini öne çıkarır.
Ali bin Ebî Talib (r.a.) şöyle dedi:
"Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin boyu ne uzun ne de kısaydı, orta boyluydu. El ayaları ile ayak tabanları genişti. Başı büyükçe, kemikleri iriceydi. Vücudunun göğsünden göbeğine kadar olan kısmındaki tüyler düz bir şerit gibiydi. Sanki meyilli bir yerden iniyormuş gibi yürürdü. Ben, kendisi hayatta iken de, vefât ettikten sonra da onun kadar güzel birini görmedim. Allah'ın salâtü selâmı ona olsun."
Tirmizî, Menâkıb 8, nr. 3637.
🌹 Hz. Ali, Efendimizin boyunun orta olduğunu, el ve ayaklarının geniş ve etlice olduğunu, başının büyükçe ve kemiklerinin irice olduğunu belirtir. Vücudunda göğsünden göbeğine kadar ince bir tüy şeridi olduğunu söyler. Yürüyüşü önceki hadislerdeki gibi azimli ve kararlı olarak tasvir edilir. Hz. Ali'nin "ondan daha güzelini görmedim" ifadesi, Efendimizin eşsiz güzelliğini vurgular.
Hz. Ali'nin torunlarından olan İbrahim ibni Muhammed şöyle dedi: Hz. Ali, Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi anlatırken şöyle derdi:
"Allah'ın Resûlü ne tombul yüzlü ne de yumru yanaklıydı. Yüzünde hafif bir değirmilik vardı. Teninin rengi de beyaz olup hafifçe pembeye çalardı. Gözleri iri ve siyahtı. Kirpikleri sık ve uzundu. Kemiklerinin başları ve iki küreğinin ortası iriceydi. Mübarek vücudu çok fazla tüylü değildi; göbeğinden göğsüne doğru ince bir tüy şeridi uzanırdı. Mübarek el ve ayakları etlice, parmakları ise uzunca idi. Yürürken ayaklarını yerden kuvvetlice kaldırır, yere sert şekilde basmaz, adımlarını genişçe atar, meyilli bir yerden iniyormuş gibi yürürdü.
Tirmizî, Menâkıb 8.