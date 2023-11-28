İspanya’da ev sahiplerinin korkulu rüyası: Okupa

◾ 1984'ten bu yana gözlemlenen okupalar, 2008 yılı itibariyle yeni bir hüviyete büründü. Ekonomik krizle beraber kiracılara kolaylık sağlayan yasanın meclisten çıkması, kiracıların uzun süre ödeme yapmadan konaklama imkanını oluşturdu. Bu durumdan şikayetçi olan ev sahipleri ise bitmek bilmeyen mahkemelerle uğraşmak zorunda kaldı.

◾ Yeni çıkan yasa, başta evsizler olmak üzere birçok grup tarafından istismar edildi. Böylece yasa öngörülemeyen bir şekilde okupalara hukuki bir dayanak oldu. Yüzlerce ev sahibini mağdur eden bu yasaya 2018 yılına gelindiğinde başka bir yasa ile el atıldı. Böylece okupalar, 5 gün içerisinde evin kendisine olduğunu kanıtlayamadığı takdirde evden hemen tahliye edilmeye başlandı.