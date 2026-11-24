2 /11 Helal-haram arasındaki gri alanlarda nasıl davranmalı?















Nu"man b. Beşir, parmaklarıyla iki kulağını göstererek, Resulullah"ı (sav) şöyle derken işittiğini nakletmektedir: "Helal bellidir; haram da bellidir. İkisinin arasında ise birtakım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini ve ırzını (namus ve haysiyetini) korumuş olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse, harama düşmüş olur..."

(Müslim, Müsakat, 107)

◼ Klasik şarihlerin dinin üzerine bina edildiği dört temel hadis arasında saydığı bu hadis, mutlak kurallar dışında kalan gri alanlara nasıl yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor.

◼ Günümüz dünyasında finansal gelişmelerden gıda sektörüne, dijital etkileşimlerden tüketim alışkanlıklarına kadar pek çok alan ilk bakışta net sınırlarla ayrılmamış görünüyor. Bu belirsizlik ortamında müminin nasıl bir duruş sergileyeceği, hem bireysel maneviyatın korunması hem de toplumsal itibarın inşası açısından hayati bir önem taşıyor.