İyi ve Kötünün Kaynağı Nedir? İslam Düşüncesinde Hüsün ve Kubuh

1 /10 Hüsün ve Kubuh: İslam Düşüncesinde İyilik ve Kötülüğün Kaynağı Tartışması















🎈İslam düşünce tarihinde hüsün ve kubuh meselesi; ahlaki, felsefi ve hukuki değerlerin ontolojik statüsünü ve epistemolojik zeminini belirleyen en temel alanlardan biridir. Kelam ve fıkıh usulü disiplinlerinin ortak kesişim noktası olan bu tartışma, eylemlerin kendi içlerinde taşıdığı değerlerin aklın idrak kapasitesiyle ne derece kavranabileceğini ve ilahi emrin bu süreçteki rolünü merkeze almaktadır. Yani eşya özünde iyi veya kötü müdür? Allah'ın eşyayı iyi veya kötü olarak nitelemesi mi onu iyi veya kötü olarak vasıflar? Akıl bunu kavrayabilir mi?

🎈Hüsün terimi sözlükte güzellik, arzulanan ve rağbet edilen şey anlamına gelirken; kubuh kelimesi ise çirkinlik, hoşnut olunmayan ve nefret edilen hal olarak tanımlanır. Klasik literatürde bu kavramlar ahlaki eylemlerin değerini, faile kazandırdığı övgü veya yergi niteliğini ve ahiretteki karşılığını açıklayan kapsamlı birer ahlak terimi olarak karşımıza çıkar.

Prof. Dr. Turan Koç'un dilinden İslam Estetiği