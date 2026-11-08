İyi ve Kötünün Kaynağı Nedir? İslam Düşüncesinde Hüsün ve Kubuh
İslam düşünce tarihinde ahlaki değerlerin kaynağını, fiillerin özündeki nitelikleri ve aklın bu değerleri idrak etme kapasitesini sorgulayan hüsün ve kubuh meselesi; kelam, fıkıh usulü ve felsefe disiplinlerinin en merkezi tartışma alanlarından birini oluşturur. İyilik ve kötülüğün nesnel birer gerçeklik mi yoksa ilahi hitapla şekillenen izafi kavramlar mı olduğu sorusu etrafında gelişen bu teolojik problem; Mutezile, Eş'ariyye ve Maturidiyye gibi temel ekollerin ilahi adalet, insan iradesi ve dini sorumluluk anlayışlarını doğrudan şekillendirmiştir. Antik tartışmalardan klasik kelam metinlerine uzanan bu köklü birikim, ahlakın kökeni ile akıl-vahiy ilişkisine dair evrensel sorulara açıklık getirmeyi amaçlamaktadır.
🎈İslam düşünce tarihinde hüsün ve kubuh meselesi; ahlaki, felsefi ve hukuki değerlerin ontolojik statüsünü ve epistemolojik zeminini belirleyen en temel alanlardan biridir. Kelam ve fıkıh usulü disiplinlerinin ortak kesişim noktası olan bu tartışma, eylemlerin kendi içlerinde taşıdığı değerlerin aklın idrak kapasitesiyle ne derece kavranabileceğini ve ilahi emrin bu süreçteki rolünü merkeze almaktadır. Yani eşya özünde iyi veya kötü müdür? Allah'ın eşyayı iyi veya kötü olarak nitelemesi mi onu iyi veya kötü olarak vasıflar? Akıl bunu kavrayabilir mi?
🎈Hüsün terimi sözlükte güzellik, arzulanan ve rağbet edilen şey anlamına gelirken; kubuh kelimesi ise çirkinlik, hoşnut olunmayan ve nefret edilen hal olarak tanımlanır. Klasik literatürde bu kavramlar ahlaki eylemlerin değerini, faile kazandırdığı övgü veya yergi niteliğini ve ahiretteki karşılığını açıklayan kapsamlı birer ahlak terimi olarak karşımıza çıkar.
🎈İlim ve fikir tarihinde bu meselenin köklerinin Antik Yunan'dan Eski İran teolojilerine, Hint felsefelerinden Hristiyan skolastiğine kadar geniş bir coğrafyaya yayıldığı görülür. Eski İran'daki düalist yapılarda kötülük tanrısal iradeyle ilişkilendirilirken, Hint düşüncesindeki bazı rasyonalist mektepler aklın mutlak bilgiye ulaşabileceğini öne sürerek peygamberliğin gereksizliğini savunmuştur. Yunan filozofları ise ahlaki iyiyi ontolojik bir yetkinlik olarak kurgulamışlardır.
🎈Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde hüsün kökünden türeyen kavramlar geniş bir kullanım alanına sahiptir. Kur'an metninde adalet, ihsan, maruf gibi tutumların teşvik edilmesi ve fahşa ile münkerin yasaklanması; insanda nesnel bir ahlak bilincinin varlığına ve bu eylemlerin emredilmeden önce de bir mahiyet taşıdığına işaret eder. Bununla birlikte, peygamber gönderilmedikçe azap edilmeyeceğini belirten ayetler, sorumluluğun sınırları konusunda vahyi tebliğin belirleyiciliğini gösterir.
🎈İslami ilimler içinde konu ilk etapta eylemlerin varlık nitelikleriyle ilgilenen ontolojik boyutuyla ele alınmıştır. Bir davranışın bizatihi iyi veya kötü mü olduğu, yoksa iyilik ve kötülüğün eyleme sonradan yüklenen itibari ve izafi vasıflar mı sayılması gerektiği sorusu mektepler arasındaki temel ayrışma noktasını oluşturmuştur.
🎈Tartışmanın ikinci eksenini ise epistemolojik boyut yönlendirir. Eylemlerde nesnel bir değerin var olduğu kabul edilse bile, insan aklının tek başına vahiy desteği olmaksızın bu değerleri tam ve eksiksiz bir biçimde keşfedip keşfedemeyeceği sorusu, mükellefiyetin ve ahiret sorumluluğunun sınırlarını tayin eden kritik bir tartışma başlığı haline gelmiştir.
🎈Kelam ekolleri arasında Eş'ariyye, hüsün ve kubhun tamamen şer'i olduğunu ileri sürer. Eş'ari yaklaşımına göre fiiller zürriyetleri veya özleri itibarıyla iyi ya da kötü nitelikler barındırmazlar. Bir davranışı iyi kılan şey ilahi iradenin onu emretmiş olması, kötü kılan şey ise aynı iradenin onu yasaklamış olmasıdır; dolayısıyla dini emirlerden önce ahlaki değerlerin mutlaklığından söz edilemez.
🎈Eş'ari kelamcılar değerlerin kişilere, koşullara, amaçlara ve zaman boyutuna göre değişiklik göstermesini iyilik ve kötülüğün izafi oluşuna delil getirirler. Bir kimsenin hayatını kurtarmak için başvurulan yalanın iyi sayılması gibi istisnai durumlar, kötülüğün fiile yapışık ayrılmaz bir zati vasıf olmadığını, ilahi emrin belirleyiciliğini net bir şekilde kanıtlar niteliktedir.
🎈Buna karşılık Mutezile ve Şia ekolleri hüsün ve kubhun bütünüyle akli ve objektif esaslara dayandığını savunurlar. Mutezile rasyonalizmine göre eylemler nesnel gerçekliklerinde iyilik ve kötülük vasıflarını zati bir nitelik olarak taşırlar. Akıl ilkeleriyle insan, dini tebligat kendisine ulaşmamış olsa dahi temel prensipler düzeyinde iyi ile kötüyü birbirinden ayırma gücüne yetkindir.
🎈Mutezili düşüncede ilahi adalet ilkesi, Yüce Allah'ın çirkin olan eylemi işlemeyeceği veya emretmeyeceği, kullarına güç yetiremeyecekleri sorumlulukları yüklemeyeceği esasına dayanır. Din, fiillere ilk defa değer katmaz; eylemlerin özünde var olan bu ontik nitelikleri kullara bildirir ve detaylandırır. Böylece ahlaki ilkeler görelilik riskinden kurtarılmış olur.