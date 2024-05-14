Prof. Dr. Turan Koç'un dilinden İslam Estetiği

İslam, güzel olan her şeyin bizdeki yansımasıdır. Bir camiye baktığımızda istemsizce ferahlarız, bir minare gördüğümüzde kendimizi eve yaklaşmış hissederiz. Estetik üzerin yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Turan Koç, "İslam Estetiği" kitabıyla İslam ve estetik kavramı arasındaki ilişkiyi en güzel şekilde izah ediyor. İslam sanatının amacının gayesini, görünenin değil görünmeyenin peşinde olmak şeklinde izah eden Turan Koç'un dilinden İslam Estetiği'ni alıntıladık.