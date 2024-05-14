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Prof. Dr. Turan Koç'un dilinden İslam Estetiği

İslam, güzel olan her şeyin bizdeki yansımasıdır. Bir camiye baktığımızda istemsizce ferahlarız, bir minare gördüğümüzde kendimizi eve yaklaşmış hissederiz. Estetik üzerin yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Turan Koç, "İslam Estetiği" kitabıyla İslam ve estetik kavramı arasındaki ilişkiyi en güzel şekilde izah ediyor. İslam sanatının amacının gayesini, görünenin değil görünmeyenin peşinde olmak şeklinde izah eden Turan Koç'un dilinden İslam Estetiği'ni alıntıladık.

Giriş Tarihi: 14.05.2024 09:25 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 12:25
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Güzel olan bir şey sevilmeyi hak eder. Kur'an'ın birçok yerinde Allah'ın ihsana sahip olanları, yani "muhsinleri" sevdiği ifade edilir.

Turan Koç

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Gazzâlî ve İbn Sînâ'ya göre, güzelliğin özü mükemmelliğin kabul ve teslimidir ve her şeyin kendine göre bir mükemmellik şekli ya da tarzı vardır.

Turan Koç

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Sevgi idrak ve mârifetten sonra gelen bir şeydir ve bilgisiz bir muhabbetten söz etmek mümkün değildir. İnsan ancak bildiğini sever.

Turan Koç

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İslâm ne yapmamız gerektiğini söylerken, iman bunları yapmanın niçin gerekli olduğu konusunda bize bir anlayış sağlar.

Turan Koç

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Az kelimeyle hakikatin çeşitli düzeylerini aydınlatan anlam katlarıyla karşılaşırız Kur'an'da…

Turan Koç

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