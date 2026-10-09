Bilgi Çağında Faydasız İlimden Allaha Sığınmak

1 /10 Hz. Peygamber'in Faydasız İlimden Allah'a Sığınma Duası















"Allah"ım! Faydasız ilimden sana sığınırım."

Nesai, İstiaze, 21

"Allah"ım, bana öğrettiklerinle beni faydalandır. Bana fayda verecek ilmi bana öğret ve ilmimi artır."

Tirmizi, Deavat 128

🌿 Büyüklerimiz bizlere mezar taşlarını veya bir caddede yürürken bütün tabelaları okumamamızı tembihlerdi. Bunun günah olmasından ziyade, hafızayı dolduran gereksiz birer bilgi yükü olduğu açıklaması da peşi sıra gelirdi. Peki, İslam'da işimize yaramayan bilgilerin zihnimizde kalabalık yapması ile ilgili bir hüküm var mı?

🌿 Efendimiz (sav) Yüce Allah'a çeşitli konularda sıklıkla dua etmişti. Bu dualar hala bizim hangi konularda nasıl dua etmemiz hususunda en mükemmel örnekliği teşkil etmekte. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) Yüce Allah'a sığındığı konulardan biri de fayda sağlamayan ilimdir.

Aşıkların Sultanı: Ömer İbnü'l-Farız