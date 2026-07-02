Mevlana’nın Mesnevi’sini İbn Arabi Düşüncesiyle Yorumlayan İsmail Ankaravi

1 /12 Hazret-i Şarih















▶ Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Mesnevi'si sohbet halkalarında istifade edilen başlıca kaynaklardan biri. Mesnevi, ilk bakışta basit hikayeler anlatıyor gibi görünse de satır aralarında insanın kendisini, kainatı ve Allah ile olan bağını sorgulatan derin anlamlar taşımakta. İşte bu yüzden tarih boyunca anlaşılmaya çalışılmış, defalarca yorumlanmıştı.

▶ Kendisini Mesnevi'nin uçsuz bucaksız anlam katmanlarına kaptıran her şarih, eserine bir nebze de olsa şahsi tasavvuf anlayışını da satırlara yansıttı. Dolayısıyla Mesnevi asırlardır yeniden inşa edilmiş, adeta yeniden yazılmış dinamik bir eser. Şarihler arasında öyle bir isim vardı ki yaptığı yorumlar yalnızca kendi çağını değil, kendisinden sonra gelen yüzyılları da etkiledi. O isim, "Hazret-i Şarih" unvanıyla tanınan İsmail Rusuhi Ankaravi idi.