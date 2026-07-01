III. Ahmed Çeşmesi hakkında 10 detay

2 /10 SADRAZAM NEVŞEHİRLİ DAMAD İBRÂHİM PAŞA TAVSİYESİ















Ayasofya Meydanı'ndaki III. Ahmed Çeşmesi

🔸Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana getirdiği bir şaheser olan bu abidevi çeşmenin kitabesinde belirtildiğine göre 1141 (172-829) yılında inşa edilmiş olup on dört kıtalık uzun tarih manzumesi Seyyid Vehbî'nindir. Ta'lik hatla yazılan bu uzun kaside her cephede çeşmelerin üzerine ve sebillerin yukarılarına işlenmiştir. Marmara'ya bakan taraftaki kitabeden öğrenildiğine göre bu eşsiz eserin yaptırılmasını Sadrazam Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa tavsiye ederek gerçekleşmesine ön ayak olmuştur.